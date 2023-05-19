  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ortadoğu2024 ABD seçimleri Türkiye ekonomisi
PolitikaÇin

Çin Orta Asya ülkeleriyle ekonomik işbirliğini artırıyor

19 Mayıs 2023

Çin ile 5 Orta Asya ülkesi ekonomi, ticaret, yatımlar, sanayi, tarım ve enerjide işbirliğini artırma konusunda mutabakata vardı.

https://p.dw.com/p/4RZU0
Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Çin, Türkmenistan ve Özbekistan liderleri
Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Çin, Türkmenistan ve Özbekistan liderleriFotoğraf: Florence Lo/REUTERS

Çin'in Şian kentinde düzenlenen ve iki gün süren Çin Orta Asya Zirvesi'nin kapanış bildirgesinde altı ülkenin çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeye karar verdikleri açıklandı. Çin haber ajansı Xinhua bu alanları ekonomi, ticaret, yatırımlar ve sanayinin yanı sıra tarım ve enerji olarak sıraladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan devlet başkanlarını Perşembe günü düzenlenen açılış töreni ve ortak akşam yemeğinde ağırlamıştı.

Şi, beş lidere hitaben yaptığı konuşmada "Ekonomik ve ticari bağları geliştirmemiz" gerekiyor demiş ve bölgeyi "dış müdahalelere" ve "renkli devrim kışkırtma çabalarına" kararlılıkla karşı çıkmaya çağırmıştı.

Çin lideri ayrıca ülkeler arasındaki sınır ticaretinin artırılması için demiryolu ve otoyollarının iyileştirileceğini ve Çinli ticaret şirketlerin Orta Asya ülkelerinde depolar açacağını belirtti. Şi ithalat süreçlerinin de basitleştirileceğini ifade etti.

Orta Asya gazının Çin'e nakli için inşa edilen yeni boru hattının çalışmalarının hızlandırılacağını söyleyen Şi Orta Asya ülkelerine güvenlik, savunma ve terörle mücadelede destek vereceklerini söyledi. Şi "Terörizm, ayrılıkçılık ve aşırılık yanlılığına sıfır tolerans göstermeye devam etmeliyiz" diye konuştu.

Xinhua altı ülke arasındaki görüşmelerin bu formatta yapılmaya devam edeceğini duyurdu. Bir sonraki Çin Orta Asya Zirvesi 2025 yılında Kazakistan'da yapılacak. Siyasi gözlemciler zirvenin bugün Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 zirvesine karşılık olarak yapıldığını ileri sürülüyor. G7 zirvesinde ele alınacak konulardan biri de dünyanın önde gelen 7 sanayi ülkesiyle Çin ekonomisi arasındaki gerilimler.

dpa / EC, TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

China | Bseuch | Bundeskanzler Olaf Scholz und Xi Jinping in Peking

Çin'in yeni diplomatik atakları ne anlama geliyor?

Çin'in yeni diplomatik atakları ne anlama geliyor?

ABD'yi "kalkınmalarını bastırmakla" suçlayan Çin, dünya genelinde diplomatik ilişkilerini güçlendirme çabalarına hız verdi. Peki Çin bu girişimlerden umduğunu bulabilecek mi?
Politika18 Mart 2023