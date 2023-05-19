Çin Orta Asya ülkeleriyle ekonomik işbirliğini artırıyor

Çin ile 5 Orta Asya ülkesi ekonomi, ticaret, yatımlar, sanayi, tarım ve enerjide işbirliğini artırma konusunda mutabakata vardı.

Çin'in Şian kentinde düzenlenen ve iki gün süren Çin Orta Asya Zirvesi'nin kapanış bildirgesinde altı ülkenin çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeye karar verdikleri açıklandı. Çin haber ajansı Xinhua bu alanları ekonomi, ticaret, yatırımlar ve sanayinin yanı sıra tarım ve enerji olarak sıraladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan devlet başkanlarını Perşembe günü düzenlenen açılış töreni ve ortak akşam yemeğinde ağırlamıştı.

Şi, beş lidere hitaben yaptığı konuşmada "Ekonomik ve ticari bağları geliştirmemiz" gerekiyor demiş ve bölgeyi "dış müdahalelere" ve "renkli devrim kışkırtma çabalarına" kararlılıkla karşı çıkmaya çağırmıştı.

Çin lideri ayrıca ülkeler arasındaki sınır ticaretinin artırılması için demiryolu ve otoyollarının iyileştirileceğini ve Çinli ticaret şirketlerin Orta Asya ülkelerinde depolar açacağını belirtti. Şi ithalat süreçlerinin de basitleştirileceğini ifade etti.

Orta Asya gazının Çin'e nakli için inşa edilen yeni boru hattının çalışmalarının hızlandırılacağını söyleyen Şi Orta Asya ülkelerine güvenlik, savunma ve terörle mücadelede destek vereceklerini söyledi. Şi "Terörizm, ayrılıkçılık ve aşırılık yanlılığına sıfır tolerans göstermeye devam etmeliyiz" diye konuştu.

Xinhua altı ülke arasındaki görüşmelerin bu formatta yapılmaya devam edeceğini duyurdu. Bir sonraki Çin Orta Asya Zirvesi 2025 yılında Kazakistan'da yapılacak. Siyasi gözlemciler zirvenin bugün Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 zirvesine karşılık olarak yapıldığını ileri sürülüyor. G7 zirvesinde ele alınacak konulardan biri de dünyanın önde gelen 7 sanayi ülkesiyle Çin ekonomisi arasındaki gerilimler.

dpa / EC, TY

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