Çin liderinin Paris ziyaretinde "ticaret açığı" vurgusu

Çin lideri Şi Cinping Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Üçlü görüşmeye ticari ilişkiler damgasını vurdu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Avrupa Birliği ile ticari tansiyonun arttığı bir dönemde Fransa'nın başkenti Paris’e resmi ziyarette bulunuyor.

Beş yıl aradan sonra bölgeye ilk kez gelen Şi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Liderlerin öncelikli gündemi Avrupa'nın Çin'e verdiği ticaret açığı oldu. Toplantı öncesi kısa bir açıklama yapan von der Leyen, "adil ticaret" istediklerini söyledi, Pekin hükümetinin uygulamalarının haksız rekabete yol açtığını ifade etti. Von der Leyen daha önce de "ticaretteki mevcut dengesizlik sürdürülebilir değil” diye konuşmuş, bunun Avrupa’nın sanayisizleşmesi gibi “kabul edilemeyecek” sonuçları olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Toplantı öncesi benzer mesajlar veren Macron da "Kıtamızın geleceği, Çin ile dengeli bir ilişki geliştirme yeteneğimize bağlı” diye konuştu. Mevcut ilişki biçiminin güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

Çin ve Fransa liderleri Şi ve Macron Fotoğraf: Gonzalo Fuentes/REUTERS

Avrupa Birliği, Çinli elektrikli otomobil üreticilerini, haksız rekabet şüphesiyle soruşturma başlatmıştı. Pekin ise özellikle Fransa üretimi alkollü içkileri etkilemesi muhtemel bir soruşturma yürütüyor.

Macron Şi’yi, Fransız tarım ürünleri ve alkollü içeceklerinin engelsiz şekilde Çin'e girebilmesi için ikna edebilmeyi umuyor. Ayrıca Fransız kozmetik üreticilerinin Çinli firmalarla yaşadığı fikri mülkiyet hırsızlığı sorunlarını da çözmek istiyor.

Çin'den Ukrayna için adım atması bekleniyor

Konuk lider Şi’den ise daha ılımlı açıklamalar geldi. Paris’e iner inmez yayınladığı resmi açıklamada Şi, “Fransa ile kazan-kazan esasına dayanan ilişkilerinin dünyaya rol model olduğunu” söyledi. Toplantı öncesi yaptığı açıklamada da Avrupa ile ilişkileri “stratejik ve uzun dönemli” diye niteledi. Çin devlet medyası da Pekin’in Avrupa ile işbirliğini geliştirmek istediğini yazdı.

Pekin ve Paris arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60’ıncı yılında gerçekleşen ziyaretin bir diğer gündem maddesi ise Ukrayna savaşı. Macron Çinli konuğunu, Rusya üzerinde nüfuzunu kullanarak savaşı bitirmeye ikna etmek, diğer bir deyişle Ukrayna'da barış için Çin'i adım atmaya zorlamak istiyor.

Daha önce Macron bu amaçla Çin'i ziyaret etmiş, o görüşme sonrası Şi, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirse de savaşın seyrini etkileyecek olumlu bir gelişme yaşanmamıştı.

Şi, 2019’dan beri bölgeye gerçekleştirdiği ve altı gün sürecek ilk ziyareti kapsamında Sırbistan ve Macaristan’da da temaslarda bulunacak.

Sırbistan’da Çin'in önemli yatırımları bulunurken her iki ülkenin liderleri de Rusya’ya yakınlığıyla biliniyor.

AFP,dpa,Reuters / MK,BK

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