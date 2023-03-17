Çin lideri Şi Moskova'ya gidiyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle 20-22 Mart tarihleri arasında Moskova'ya resmi ziyaret düzenleyecek.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre "Görüşmelerde Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin, kapsayıcı ortaklık ve stratejik işbirliğine doğru daha da geliştirilmesine yönelik güncel konular ele alınacak." Özellikle uluslararası sahada işbirliğinin ele alınacağı belirtilirken Moskova'da önemli ikili anlaşmaların da imzalanacağı kaydedildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Şi'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de bir telefon görüşmesi yapacağı yönündeki iddiaları doğrulamadı.

Şi'nin Moskova ziyareti yaklaşık 4 yıl sonra bir ilk olma özelliği taşıyor. Putin geçen yıl Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisine katılmak için başkent Pekin'e gitmişti. Bu ziyaretten kısa süre sonra Rusya'nın Ukrayna savaşı başlamıştı. Şi ve Putin daha sonra geçen yılın eylül ayında Özbekistan'daki bir zirvede bir araya gelmişti.

Önemli iki müttefik olan Çin ve Rusya, Ukrayna savaşının başlamasından sonra Batı'nın yaptırımları nedeniyle birbirine yakınlaştı. Her iki ülkeden yapılan açıklamalarda aradaki işbirliğinin "sınırsız" olduğu ifade ediliyor.

Çin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta tarafsız bir aktör görünümü çizmeye çalışıyor. Ancak birçok Batı ülkesi Çin'e sessiz bir biçimde Rusya'yı destekleme suçlaması yöneltiyor.

Çin geçen ay Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için 12 maddelik bir plan açıklamıştı. Planda taraflara diyalog ve tüm devletlerin egemenliğine saygı çağrısı yapılmış ancak Rusya'dan somut bir talepte bulunulmamıştı.

dpa, AFP / EC, JD