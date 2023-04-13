Çin, Kuzey Kore'nin füze denemesinden ABD'yi sorumlu tuttu

Pekin, Kuzey Kore'nin bölgede gerilime neden olan son füze denemesinde ABD'nin Güney Kore ile yürüttüğü askeri tatbikatların olumsuz etkisi olduğunu savundu.

Çin, Kuzey Kore'nin Perşembe günü gerçekleştirdiği ve Japonya'da alarma neden olan balistik füze denemesinden ABD'nin bölgedeki askeri tatbikatlarını sorumlu tuttu.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin olağan basın toplantısı sırasında füze denemesiyle ilgili bir soruya verdiği yanıtta, "Yarımadadaki mevcut gerginliğin nedenleri var. ABD'nin askeri tatbikatlarının ve yarımada çevresine stratejik silahlar konuşlandırmasının olumsuz etkisi herkes için açıktır" dedi.

Pekin'in tüm tarafları "sakin ve itidalli olmaya" ve "baskı ve zıtlaşmadan" kaçınmaya davet ettiğini belirten Wang, "Özellikle ABD tarafı erken bir tarihte somut adımlar atmalı ve Kuzey Kore'nin makul endişelerine yanıt vermeli, mümkün olan en kısa sürede gerginliğin azaltılması ve diyaloğun yeniden başlatılması için koşullar yaratmalıdır" diye konuştu.

Japonya'da halk sığınaklara girmeye çağrıldı

Pyongyang yönetiminin füze denemesi sabah saatlerinde Güney Kore tarafından duyuruldu. Seul, Kuzey Kore'den atılan bir adet orta veya uzun menzilli balistik füze tespit edildiğini, söz konusunu füzenin gelişmiş katı atık kullanan yeni bir tür olabileceğini bildirdi.

Füzenin fırlatılmasının ardından Japonya, kuzey Hokkaido bölgesinde yaşayan vatandaşlarına sığınaklara girme uyarısında bulundu. Ancak daha sonra füzenin ülke topraklarına düşmediğini ve herhangi bir tehdit oluşturmadığını açıkladı.

ABD-Güney Kore tatbikatları

Son dönemde savunma alanındaki işbirliğini artıran ABD ve Güney Kore, hayalet uçaklar ve yüksek düzeyli Amerikan silahlarıyla ortak askeri tatbikatlara imza attı.

Bu tür tatbikatları kendisine yönelik bir işgal planının provası olarak gören Kuzey Kore Salı günü yaptığı açıklamada, son askeri manevraları "topyekûn bir savaş senaryosu" içeren "çılgın tatbikatlar" olarak tanımladı.

Washington yönetimi de Perşembe günkü füze denemesinden dolayı Kuzey Kore'yi "şiddetle kınadığını" açıkladı.

Kuzey Kore, bu yıl en güçlü kıtalararası balistik füzeler de dahil olmak üzere birçok füze denemesinde bulunmuştu.

G7 iklim ve çevre bakanları, Mayıs ayında Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenecek zirve öncesi, bu hafa sonunda Hokkaido'da bir araya gelecek.

AFP/GY,JD

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