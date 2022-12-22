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Çin Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları - (07.08.2022)
Arşiv - Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyareti sonrası bölgede büyük bir tatbikat yapmıştı - (07.08.2022)Fotoğraf: Gong Yulong/Xinhua/Xinhua News Agency/picture alliance
PolitikaTayvan

Çin ile Tayvan arasında gerilim artıyor

55 dakika önce

Çin’in kendi toprakları olarak gördüğü Tayvan'ın hava savunma sahasına, son 24 saatte 39 savaş uçağı gönderdiği bildirildi. Tayvan Çin'e yanıt olarak kendi savaş uçaklarını havalandırdığını açıkladı.

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Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin Ordusu'nun son 24 saatte 39 savaş uçağı ve üç savaş gemisi ile Tayvan savunma bölgesini ihlal ettiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, söz konusu unsurların Çarşamba sabahı 06:00 ile Perşembe sabahı 06:00 saatleri arasında iki ülke arasında sınır kabul edilen Tayvan Boğaz'ını geçtiği ve bunun üzerine Tayvan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının uyarı amaçlı havalandığı bildirildi.

Tayvan-Çin ilişkilerinde "orta sınır" çizgisi Tayvan Boğazı'nı ortadan bölen hayali çizgiyi ifade ediyor. Tayvan'ı "Tek Çin" politikası çerçevesinde kendi toprağı olarak gören Pekin, bu hattı tanımıyor.

Tayvan tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilgilere göre, Ada'nın güneydoğu bölgesine yakın bir hava sahasında uçan uçaklar arasında 21 adet J-16 tipi savaş uçağı, 4 adet H-6 bombardıman uçağı ve iki erken uyarı uçağı yer aldı.

Tayvan Çin'in hareketlerini kara savunma sistemleri ve donanma gemileri ile izlediğini aktardı.

Pelosi ziyareti sonrası tatbikat

Çin Ordusu son olarak Ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Pekin'in sert uyarılarına rağmen Tayvan'ı ziyareti sonrası bölgede büyük bir tatbikat yapmıştı. Çin'in tatbikatları, Batı'nın kaygı ve sert tepkisine yol açmış, Beyaz Saray, Çin'in Washington büyükelçisini çağırmıştı. Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Çin Tayvan'a saldırdığı takdirde ABD'nin askeri müdahalede bulunacağını ifade etmişti.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de temaslarda bulunan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, burada konuşma yapıyor - (03.08.2022)
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Pekin'in sert uyarılarına rağmen Tayvan'ı ziyaret etmiştiFotoğraf: ASSOCIATED PRESS/picture alliance

1949'da Çin Cumhuriyeti'ni temsil eden milliyetçilerin Çin İç Savaşı'nı Mao Zedong liderliğindeki komünistlere karşı kaybettikten sonra kaçtığı Tayvan'da, bugün demokratik yollarla seçilmiş bir hükümet görevde bulunuyor. Tayvan, 1949'da kurulmadan önce de kendi yönetimine sahip olmasına rağmen Pekin tarafından Çin topraklarının bir parçası olarak görülüyor. 23 milyon nüfuslu ülke kendini bağımsız bir yapı olarak görüyor.

Ancak Pekin'in Tek Çin politikası doğrultusunda ana karayla birleştirmek istediği Tayvan'ın resmi statüsü tartışmalı ve Tayvan çok az ülke tarafından tanınıyor. Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak tanıyan sadece 14 devlet var. Türkiye de ABD, Avrupa ve çoğu ülke gibi Tayvan'ı tanımayan devletler arasında yer alıyor.

 

AP,rtr / SSB,ET

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