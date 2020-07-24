 Çin ile ABD arasındaki konsolosluk gerginliği tırmanıyor | DÜNYA | DW | 27.07.2020

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DÜNYA

Çin ile ABD arasındaki konsolosluk gerginliği tırmanıyor

Çin, ABD'den Chengdu'daki konsolosluğunu kapatmasını istemesinin ardından bugün konsolosluk binasını devraldı. Çin’in hareketi ABD’ye diplomatik misilleme olarak geldi.

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Dünyanın en büyük iki ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasındaki konsolosluk gerginliği tırmanmaya devam ediyor. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Chengdu'daki konsolosluğun Pazartesi sabahı kapatıldığı ve Çinli yetkililerin binayı devraldığı belirtildi.

ABD elçiliği Twitter hesabından yayınladığı bir videoda Chengdu’daki konsolosluğun iki ülke arasında karşılıklı anlayışı geliştirdiği belirtilerek "Siz sonsuza dek özleyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Geçen hafta ABD'nin ani bir kararla Çin'in Houston kentindeki konsolosluğunu kapatmasını istemesinden saatler önce, Çin'in Houston konsolosluğu çalışanlarının konsolosluk bahçesinde bazı dökümanları yakmasının görülmesi ile başlayan gerilim devam ediyor.

Geçtiğimiz Cuma günü ABD, Çin'den Houston elçiliğini boşaltmasını istemiş, Çin Halk Cumhuriyeti de ABD'nin bu talebini kınadığını açıklayarak, Chengdu'daki ABD konsolosluğun kapatılması için 72 saat süre tanımıştı. 1985 yılında açılan Chengdu konsolosluğunun 150'si yerel olmak üzere 200 civarında çalışanı bulunuyordu.

Çin'in San Francisco, Los Angeles, Chicago ve New York’taki konsoloslukları faaliyetlerine devam ederken, ABD'nin Çin’de dört konsolosluğu ve bir büyükelçiliği faaliyetlerini sürdürüyor.

Çin-ABD ilişkilerindeki gerginlik, ticaret, teknoloji, koronavirüs salgını ve Güney Çin Denizi üzerindeki egemenlik hakları konularındaki görüş ayrılıkları nedeniyle son dönemde giderek artıyor.
Reuters /SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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