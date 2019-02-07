Çin ekonomik teşvikleri artırıyor

Çin Başbakanı Li Kıçiang kamuoyunu ekonomik büyüme hızının daha da düşeceğine hazırlamak amacıyla bazı açıklamalar yaptı. Li Pekin'deki Ulusal Halk Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada 2019 yılında yüzde 6 ile yüzde 6,5'luk Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışı beklediklerini söyledi. 2018 yılında Çin'in ekonomik büyüme hızı yüzde 6,6'lık oranla son 30 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Başbakan Li Kıçiang 3 bin delegeye hitaben yaptığı konuşmada Çin'in ekonomik bakımdan "sert mücadeleye" hazırlıklı olması gerektiğini ve ekonomik gelişmenin "zor ve komplike ortam" ile "artan risk ve görevlerle" karşı karşıya olduğunu belirtti.

Çin Başbakanı ekonominin rahatlatılması için özel şirketlerin vergi yükünün milyarlarca Yuan azaltılacağını duyurdu. Pekin yönetimi vergi ve sosyal sigorta kesintilerinin 2 trilyon Yuan (260 milyar Euro) azaltılmasını planlıyor. Bu yıl bütçe açığının binde 2 puanlık artışla GSYH'nin yüzde 2,8'ine çıkacağı tahmin ediliyor.

Savunma bütçesi daha da artacak

Büyüme hızı için tek bir oran yerine yüzde koridoru benimsenmesi hükümetin manevra alanını genişletiyor. Çin bütçesi 2018'de yüzde 2,6 oranında açık vermiş ve hükümet vergileri ve bankaların mevduat munzam karşılıklarını indirerek ekonomiyi canlandırmaya çalışmıştı.

Li Kıçiang enerjik mali politikalar uygulayacaklarını ve kentlerde 11 milyonluk ek istihdam yaratarak işsizlik oranını yüzde 4,5'ta tutmayı hedeflediklerini açıkladı. Pekin yönetimi ülke ekonomisini modernize etmeyi, ihracat bağımlılığını azaltmayı ve tüketimi teşvik etmeyi amaçlıyor. Komünist yönetim özel sektörün aşırı borçları ile kapasite fazlasına çare bulup işgücü verimliliğinin artırılması için önemli kararlar almıştı.

Başbakan Li'nin açıkladığına göre savunma harcamaları yüzde 7,5'luk artışla 156 milyar Euro'ya çıkacak. 2018'de Çin savunma bütçesine ABD'den sonra en fazla kaynak ayıran ülke olmuş ve savunma harcamaları yüzde 8,1 oranında artmıştı.

Li Çin'i ekonomik bakımdan zorlayan ABD ile aralarındaki ticari anlaşmazlığa da değindiği konuşmasında, ikili ticaret görüşmelerinin sürdürüleceğini ve ticari anlaşmazlıkların diyalogla giderilmesi gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump öngörülebilir bir süre içinde Çin ile anlaşma sağlayabileceklerine güvendiğini açıklamıştı.

İki hafta süreyle toplanan Ulusal Halk Kongresi'nde bu kez bir dizi yasa onaylanacak. Yasalar arasında ABD'nin önemle üzerinde durduğu yabancı sermaye yatırımlarının korunmasını öngören tasarı da bulunuyor. Ekonomik büyüme hızının düşmesi nedeniyle bu yılki kongrenin Devlet Başkanı Şi Jinping için zor geçeceği tahmin ediliyor.

DW, afp, Reuters/AG, HT

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