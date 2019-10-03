 Çin ekonomik büyümesinde 30 yılın en düşük oranı | EKONOMİ | DW | 18.10.2019

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EKONOMİ

Çin ekonomik büyümesinde 30 yılın en düşük oranı

Çin ekonomisi ABD ile ticaret savaşı ve azalan iç talebin etkisiyle üçüncü çeyrekte yaklaşık 30 yılın en düşük büyüme hızını kaydetti.

Symbolbild USA-China-Handelskrieg (Colourbox)

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de büyüme hızı üçüncü çeyrekte de yavaşladı. Çin ekonomisinin büyüme oranı beklenenden daha büyük bir oranda azalarak yüzde 6'ya geriledi. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ikinci çeyrekte yüzde 6,2 büyüme kaydetmişti. Çin ekonomisi geçen yıl yüzde 6,8 büyümüştü. Açıklanan üçüncü çeyrek verilerinin ardından Asya borsalarında düşüş yaşandı.

ABD ile ticaret savaşının küresel resesyonla ilgili endişeleri kuvvetlendirmesi nedeniyle yakından izlenen Çin ekonomisinde son aylarda beklentilerin altında gelen veriler ülke içi ve dışındaki zayıf talebe dikkat çekti.

Çin istatistik bürosu NBS'in sözcüsü Mao Shengyong 1992’nin ilk çeyreğinden bu yana en düşük hızda kaydedilen GSYİH verilerinin açıklanmasından sonra yaptığı açıklamada, "Hem ülke içinde hem de yurt dışındaki karışık ve sert ekonomik durum, yavaşlayan küresel büyüme ve artan dış istikrarsızlıklar ve belirsizlikler göz önüne alındığında ekonominin üzerindeki aşağı yönlü baskı artıyor" dedi.

Destek beklentisi

Çin ekonomik büyümesindeki bu yavaşlamayla Pekin yönetiminden ekonomiye yeni destek beklentisi oluştu. Pekin ekonomiyi vergi kesintileri ve faiz indirimleri ile desteklemeye çalışıyor. Çin Merkez Bankası da Çarşamba günü orta vadeli borç verme imkanlarıyla finans sistemine 28 milyar dolar sağlayacağını duyurmuştu. Ancak şu ana kadar gösterilen çabaların azalan iç talebi canlandırmaya yetmediği belirtiliyor.

IMF Çin ekonomisi için 2019 yılı büyüme tahminini ticaret savaşları ve zayıf iç talep nedeniyle yüzde 6,2'den 6,1'e düşürmüştü.

AFP, Reuters/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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