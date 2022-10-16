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Çin Devlet Başkanı Şi CinpingFotoğraf: Thomas Peter/REUTERS
PolitikaÇin

Çin Devlet Başkanı Şi'den Tayvan'a tehdit

2 saat önce

Çin Komünist Partisi'nin 20'inci Ulusal Kongresi başkent Pekin'de başladı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Tayvan'da askeri güç kullanmama sözü vermeyeceğiz" dedi.

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Çin Komünist Partisi'nin 20'inci Ulusal Kongresi 16 Ekim pazar günü başkent Pekin'de başladı. 2 bin 300 delegenin katıldığı kongrede, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yaptığı konuşmasında, uluslararası "risklerden ve küresel zorluklardan", "yüzyıldır görülmemiş küresel değişikliklerden" bahsetti. Şi, "en kötü koşullara karşı hazırlıklı olma" çağrısı yaptı, "Kendinizi büyük rüzgarlara, kabarmış denizlere, tehlikeli fırtınalara karşı koymaya hazırlamalısınız" ifadelerini kullandı.

Şi konuşmasında Çin'in izlediği Tayvan politikası üzerine de konuştu, askeri güç kullanma ihtimalinin her zaman bir seçenek olduğunu belirtti. Askeri müdahale tehdidinde bulunan lider, "Çin, barışçıl bir yeniden birleşme için gayret gösteriyor, ancak güç kullanımından vazgeçme sözü vermeyeceğiz" dedi.

Çin yönetiminin bütün önlemleri devreye sokma seçeneğini elden bırakmayacağını söyleyen Şi, "Çin'in yeniden birleşme planının gerçekleşmesi gerektiğini ve gerçekleşeceğini" ifade etti.

Çin lideri ayrıca Çin'de uygulanan ve eleştirilerin hedefinde olan "sıfır Covid stratejisini" övdüğü konuşmasında, pandemi ile mücadelede ve ekonomik gelişmede ülkesinde "büyük ve cesaret verici" başarılar kazanıldığından bahsetti.

"Gelecek beş yıl belirleyici"

Şi Cinping, ülkesini canlandırmak ve "Çinli özelliklere sahip sosyalizmi genişletmek" için halkı partisinin liderliğini takip etmeye davet etti. Gelecek beş yılın önemli belirleyici olduğunu söyledi. Bir hafta sürmesi planlanan görüşmelerin ardından, Şi'nin, Merkez Komitesinin genel kurulunda üçüncü 5 yıllık dönem için seçilmesi bekleniyor.

dpa / AI, HT

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