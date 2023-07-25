Çin Dışişleri'nde gizemli görev değişikliği

Bir aydır kamuoyunda görülmeyen Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang görevden alınarak yerine şefi konumundaki Wang Yi getirildi. Göreve yedi ay önce atanan Çin'in nerede olduğu ve görev değişikliğinin nedeni hala bilinmiyor.

Bir aydır kamuoyunda görülmeyen Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang görevden alınarak yerine, üstü konumundaki Wang Yi getirildi. Görev değişikliğinin nedeni ve Çin Gang'ın nerede olduğuyla ilgili bilgi verilmemesi dikkat çekti.

2013-2022 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapan Wang Yi, Ocak ayında Çin'de Dışişleri Bakanından daha üst düzey bir görev olan Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofis Direktörü görevine getirilmişti. Çin Dışişleri'nden geçen hafta yapılan açıklamada, Wang'ın 24-25 Temmuz'da Güney Afrika'da yapılacak BRICS ülkeleri toplantısının ardından Nijerya, Kenya ve Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirilmişti.

Wang Yi Fotoğraf: picture alliance/dpa

Görevden alınan 57 yaşındaki Çin Gang, Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevler aldıktan sonra kariyerinde hızlı bir yükselişle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği ve ardından geçen yıl Aralık ayında Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmişti. Çin'in hızlı yükselişinde Devlet Başkanı Şi Cinping'e yakın isimler arasında olmasının etkili olduğu belirtiliyordu.

25 Haziran'dan sonra ortadan kayboldu

Çin'in en genç dışişleri bakanı olarak göreve getirildiğinde siyasi analistler temel görevinin ABD ile ilişkilerin istikrara kavuşmasına yardımcı olmak olduğu değerlendirmelerinde bulunmuştu. Çin Gang ile 18 Haziran'da ABD'li mevkidaşı Antony Blinken arasındaki beş buçuk saatlik bir görüşme ve akşam yemeğinin ardından iki taraf da görüşmeleri "samimi ve yapıcı" diye nitelendirmişti. 25 Haziran'da Pekin'de, Sri Lanka, Rusya ve Vietnamlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştiren Dışişleri Bakanı, bu tarihten sonra bir daha ortalarda görünmedi.

Çin Gang'ın Temmuz ayında Endonezya'da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) toplantısına "sağlık nedenleriyle" katılmadığının açıklanması, ancak başka bir bilgi verilmemesi çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Çin'in yerine ASEAN toplantısına Wang Yi katılarak aralarında ABD ve Rusya dışişleri bakanları Antony Blinken ve Sergey Lavrov'un da bulunduğu üst düzey isimlerle görüşmeler gerçekleştirmişti.

rtr,AFP / BK,ET

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