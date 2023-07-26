Çin Dışişleri Bakanı Türkiye'de

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, dün göreve atanması sonrası ilk yurt dışı temaslarını Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile gerçekleştirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nde dün Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Wang Yi, atama sonrasında ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı'nın bağlı olduğu Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü olan Wang'ın Türkiye ziyareti aslen bu sıfatla planlanmıştı. Wang, son aylarda uluslararası önemli toplantılarda da ülkesini temsil etmiş, dün görevden alınan Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın bir aydır kamuoyunda görülmemesi spekülasyonlara yol açmıştı.

2013-2022 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapan Wang Yi, yeniden bu göreve gelmesi sonrasındaki ilk yurt dışı ziyaretinde Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve mevkidaşı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye-Çin ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alındığı, "Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi, Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması, Konsolosluk İstişareleri, Karma Ekonomik Komisyonu" gibi iki ülke arasındaki diyalog ve istişare mekanizmalarının daha etkin kullanılması konuları üzerinde durulduğu kaydedildi.

Kuşak ve Yol'da uyumlaştırmayı hızlandırma çabası

Erdoğan'ın, Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi ile Türkiye’nin Orta Koridor Girişimi'ni uyumlaştırma çalışmalarına hız verilmesi konusunu dile getirdiği ve bu amaçla oluşturulan Üst Düzeyli Çalışma Grubu'nun ilk toplantısını gerçekleştirmek istediklerini belirttiği ifade edildi.

Açıklamada, "Türkiye-Çin ikili ticaretini daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya dönük neler yapılabileceği hususu ile yatırımların karşılıklı olarak artırılması konularının da gündeme geldiği görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, küresel ve bölgesel meselelerde önemli roller üstlenen iki ülkenin daha yoğun iş birliğine sahip olması yönündeki temennisini dile getirdi" denildi.

Ukrayna, küresel mali sistem ve nükleer enerji

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile mevkidaşı Wang Yi arasındaki görüşme sonrasında bir açıklama yapılmazken, Reuters haber ajansı "bir Türk Dışişleri kaynağına" dayandırdığı haberinde iki bakanın ele aldığı konular arasında Ukrayna'daki son gelişmeler ve küresel mali sistemin bulunduğunu belirtti.

Kaynak, görüşmede ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, Kuşak ve Yol ile Orta Koridor girişimlerinin uyumlu hale getirilmesi, nükleer enerji, tarım ve sivil havacılık konularında da istişarelerde bulunulduğunu kaydetti. Görüşmede ayrıca, Sincan bölgesinde yaşayan Uygur azınlığın durumunun da gündeme geldiği belirtildi.

Wang Yi, Dışişleri Bakanı olarak 2016 ve 2021 yıllarında Türkiye'yi ziyaret etmiş, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da son olarak Wang'ın davetiyle 2018'de Çin'e giderek temaslarda bulunmuştu.

DW,rtr / BK,ET

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