 Çin Büyükelçisi Dışişleri′ne çağrıldı | TÜRKİYE | DW | 06.04.2021

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TÜRKİYE

Çin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımların yarattığı rahatsızlık nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya paylaşımlarına, bu iki isim etiketlenerek, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından cevap verilmesi üzerine, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.Yetkililer, Büyükelçi Liu'ya söz konusu paylaşımdaki ifadelerden duyulan rahatsızlığın dile getirildiğini duyurdu.

Çin Büyükelçiliğinin paylaşımında, "Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün, Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Bunun üzerine İYİ Parti'den yapılan paylaşımda ise "Boş konuşmayı bırakın, siz önce Uygur'lara yaptığınız soykırımı durdurun" denildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, pazartesi günkü paylaşımında, "Barın Katliamı'nda Çin esaretine boyun eğmeyen Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum… Esaret altındaki soydaşlarımızı unutmayacak, uğradıkları zulümlere sessiz kalmayacağız. Doğu Türkistan bir gün mutlaka bağımsız olacak!" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yine pazartesi günü benzer bir paylaşımda bulunmuştu.

 

DW / ET,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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