 Çin: Alman meclisi iç işlerimize karışıyor | ALMANYA | DW | 10.11.2018

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ALMANYA

Çin: Alman meclisi iç işlerimize karışıyor

Pekin, Çin’in Sincan bölgesindeki insan hakları ihlallerinin Alman meclisinde tartışılmasına tepki gösterdi. Çin’in Berlin Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada Almanya’nın Çin’in iç işlerine karıştığı ifade edildi.

Almanya Federal Meclisi'nde 8 Kasım günü düzenlenen oturumdan bir kare

Almanya Federal Meclisi'nde 8 Kasım günü düzenlenen oturumdan bir kare

Alman meclisinde Çin'in Sincan bölgesindeki insan hakları ihlallerinin ele alınması Pekin yönetiminin tepkisine neden oldu. Çin, Almanya’yı kendi iç işlerine karışmakla suçladı.

Çin'in Berlin Büyükelçiği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Alman meclisinin "Çin tarafının yoğun itirazlarını dikkate almaksızın” 8 Kasım'daki oturumda Sincan'daki "sözde insan hakları ihlallerini” tartıştığı belirtildi. Açıklamada, "gerçekleri hiçe sayarak keyfi suçlamalarda” bulunan Almanya'nın "açık bir şekilde Çin'in iç işlerine karıştığı” ve "Çin'in egemenliğini ihlal ettiği” ifade edildi. Çin'in bu durumdan hoşnutsuz olduğu vurgulanarak, "Alman meclisi ve hükümetini protesto için diplomatik girişimde” bulunulacağına dikkat çekildi.

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Çin Büyükelçiliği'nin açıklamasında, "Alman-Çin ilişkilerinin doğru yönde gelişmeye devam edebilmesi için” bu protestonun Alman hükümeti tarafından ciddiye alınmasının umulduğu belirtildi. Açıklamada, Alman hükümetine çağrıda bulunularak, "Alman-Çin ilişkilerindeki genel tablonun dikkate alınarak, Çin'e yönelik haksız suçlamalara ve Çin'in iç işlerine müdahaleye son verilmesi” talep edildi.

Alman meclisinde Sincan oturumu

Alman meclisinin Perşembe günü yapılan oturumunda Yeşiller partisinin sunduğu Çin'in Sincan bölgesindeki insan hakları ihlallerine ilişkin önerge tartışılmıştı. Önergede, Sincan bölgesinde yaşayan Uygur ve Kazaklara yönelik kitlesel tutuklamalara son verilmesi, bütün kamp ve cezaevlerinin kapatılması ve tutukluların serbest bırakılması talep ediliyor. Alman hükümetinden de bölgeye bağımsız gözlemcilerin ve gazetecilerin girişine izin verilmesi için Çin'e çağrıda bulunması isteniyor.

BM de eleştirmişti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin yanı sıra birçok ülke Pekin'in Sincan bölgesinde yaşayan Müslüman azınlığa yönelik tutumunu eleştiriyor. BM İnsan Hakları Konseyi tarafından yaklaşık iki ay önce hazırlanan raporda, bir milyondan fazla Uygur'un kamplarda yaşamaya zorlandığı belirtilmişti. Yaklaşık 23 milyon nüfuslu Sincan bölgesinde 10 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin ediliyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, iş insanlarından oluşan bir heyetle birlikte Pazar günü Çin'in başkenti Pekin'e gidecek. Maas'ın resmi temaslarında Uygurların durumunun ele alınması bekleniyor. Pekin ise Uygurları saldırılar düzenlemek ve huzursuzluk yaratmakla suçluyor.

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Uygur çocukları ailelerinden alınıyor

dpa,rtr/JD,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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Uygur çocukları ailelerinden alınıyor  

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