 Çin ABD′nin yeni vergilerini DTÖ′ye taşıdı | EKONOMİ | DW | 23.08.2018

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EKONOMİ

Çin ABD'nin yeni vergilerini DTÖ'ye taşıdı

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında iki ülke 16'şar milyar dolarlık ürüne ek vergi koydu. Çin, Trump'ın ek vergilerini Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) şikâyet etti.

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Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 16 milyar dolar tutarındaki Çin malına yüzde 25 ek vergi getrimesini Dünya Ticaret Örgütü'ne şikâyet etti. 

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ABD 16 milyar dolar tutarındaki Çin menşeli malı daha cezalı gümrük kapsamına aldı. Çin yönetimi misillemeye başvurulacağını ve anlaşmazlığın Dünya Ticaret Örgütü'ne taşınacağını duyurdu. (23.08.2018)

ABD zamlı gümrük tarifesi uygulanacak Çin mallarının listesini uzatma kararı aldı. Çin ile ABD arasındaki ticaret hacmi ise Temmuz ayında sıçrama kaydetti. (08.08.2018)

ABD genişletilmiş ek gümrük tarifeli mallar listesi hazırlıyor. Trump'ın ek önlemlerinin ABD ile Çin arasındaki ticare anlaşmazlığın katlanarak büyümesine yol açabileceği belirtiliyor. (11.07.2018)

Türkiye gelecek dönemde, Çin tahvil piyasasından borçlanmayı planlıyor. Ayrıca nükleer santral, İstanbul’a 3 katlı tüp tünel projeleri gibi Yap-İşlet-Devret (YİD) projeleri ile de Çin yatırımının çekilmesi gündemde. (10.08.2018)

Geçen Haziran ayında Çin'den ithal edilecek olan ve toplam değeri 50 milyar doları bulan ürünlere iki aşamalı olarak ek vergi uygulayacağını duyuran ABD'nin getirdiği yeni tarifelerin ikinci ayağı bugün yürürlüğe girmişti.

ABD, 23 Ağustos'tan itibaren 16 milyar dolarındaki Çin malına yüzde 25 gümrük tarifesi uygulamaya başladı. Çin de ABD'nin kararına misilleme olarak aynı tutardaki ABD ürününe yüzde 25 ilave gümrük vergisi koydu. Dünyanın en büyük iki ekonomisinin birbirine uyguladığı yeni gümrük vergisi tarifelerinin ilk ayağı ise geçen Temmuz'da yürürlüğe girmişti. ABD ve Çin birbirlerinin 34 milyar dolar değerinde ürününe ek vergi getirmişti.

ABD ve Çin arasındaki yeni tarifelerin yürürlüğe girmesi, Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen'in Washington'a yaptığı ziyaret sırasında gerçekleşti. Gazetecilere kısa bir açıklama yapan Wang, "Çin buna kararlılıkla karşı çıkıyor ve gerekli önlemleri almaya devam edecek" dedi.

ABD Başkanı Trump, fikri mülkiyet uygulamalarında değişikliğe gitmemesi ve daha fazla Amerikan ürünü satın almaması durumunda Çin'den yapılan yıllık 500 milyar dolarlık ithalat kapsamındaki hemen hemen tüm ürünlere ek vergi getireceğini belirtiyor.

Ticaret savaşının faturası yüzde 0,5'lik küresel küçülme

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, Trump yönetiminin aralarında Çin ve Türkiye'nin de yer aldığı çok sayıda ülkeden ithal çelik ve alüminyuma 23 Mart'ta yüzde 25 ve yüzde 10'luk ek vergi getirmesiyle başlamıştı. Çin, ABD'nin hamlesine aynı oranda vergi artışı ile karşılık vermişti.

Bu adımı, iki ülkenin çok sayıda ürüne getirdiği yeni vergiler izlemişti. Çin ve ABD'nin Temmuz ayından bu yana vergi artışına gittiği ürünlerin toplam değeri 100 milyar doları buldu. Ekonomistler bu durumun küresel ticarette yaklaşık yüzde 0.5'lik bir düşüşe neden olacağı tahmininde bulunuyor.

DW,rtr/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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