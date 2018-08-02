Çin-ABD anlaşmazlığı büyüyor

ABD ile arasındaki ticari anlaşmazlığın giderek büyüdüğü Çin, Temmuz ayında ABD'ye yaptığı ihracatı bir yıl öncesinin aynı ayına göre yüzde 11,2 oranında arttırarak 41,5 milyar dolara çıkardı. Çin'in ABD'den yaptığı ithalat ise yüzde 11,1 oranında artarak 13,4 milyar dolara çıktı. ABD ise 23 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yeni ithal ürünlere ek gümrük vergisi uygulama kararı aldı.

Dünyanın en büyük iki ekonomik bölgesi arasındaki ticari faaliyetlerin artmasının nedeni olarak her iki ülkenin şirketlerinin de ticari anlaşmazlığın büyüyebileceği endişesiyle iş bağlantılarını arttırmaya çalışması gösteriliyor.

ABD'nin 34 milyar dolarlık ithal Çin malları için kararlaştırdığı zamlı gümrük tarifesi 6 Temmuz'da yürürlüğe girmişti. Washington yönetimi Salı günü de, 16 milyar dolar tutarındaki Çin menşeli ithal mala 23 Ağustos'tan itibaren zamlı gümrük vergisi uygulanmasını kararlaştırdı. ABD Ticaret Temsilciliği yeni gümrük tarifesinin 279 ürün grubunu kapsadığını ve Haziran ayında açıklanan listeden 5 ürünün çıkarıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump zamlı gümrük tarifesi kapsamına alınacak ithal Çin mallarının toplam tutarını 200 milyar dolara çıkartma tehdidinde bulunmuştu. Bu uygulamaya tabi tutulması planlanan ürünlerin listesi 5 Eylül'de açıklanacak.

Çin'in dış ticareti artıyor

Temmuz ayında Çin'in bütün dünyaya yaptığı ihracat yüzde 12,2'lik artışla 212 milyar 570 milyon dolara yükseldi. Çin'in ithalatı ise yüzde 27,3 oranında artarak 187 milyar 520 milyon dolara çıktı.

ABD Başkanı Trump Çin'i uzun süredir, gayrı adil ticari uygulamalara başvurmakla, zorla teknoloji transfer etmekle ve Amerikan fikri mülkiyetini çalmakla itham ediyor. Karşılıklı tehditlere ve misilleme kararlarına rağmen her iki taraf da anlaşmazlığı görüşmeler yoluyla gidermeye hazır olduğunu belirtiyor.

Trump, ülkesinin Çin ve Avrupa Birliği ile ticarette muazzam açık vermesine tepki olarak "gümrük savaşlarını" başlatmıştı. Avrupa Birliği görüşmeler yoluyla Avrupa'dan ithal edilen motorlu taşıtlara ek ithalat vergisi uygulanmasını şimdilik önleyebildi.

DW,Reuters,dpa/AG,DÇÜ

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