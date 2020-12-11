 Çin aşısı Peru′da bir kişide tehlikeli sendroma neden oldu | DÜNYA | DW | 12.12.2020

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DÜNYA

Çin aşısı Peru'da bir kişide tehlikeli sendroma neden oldu

Çinli şirket Sinopharm'in aşısının test edildiği Peru'da bir kişide nadir görülen Guillain Barré Sendromu tespit edilmesi üzerine aşılama şimdilik durduruldu.

Peru

Peru

Çinli şirket Sinopharm'ın geliştirdiği aşının test edildiği Peru'da bir kişinin kolunu hareket ettiremediğinin görülmesi üzerine, ülkedeki testlere güvenlik nedeniyle şimdilik ara verildiği açıklandı. Perulu yetkililer, bir kişide görülen hastalığın nadiren rastlanan nöroloji rahatsızlığı Guillain Barré Sendromu olduğunu tahmin ettiklerini bildirdi. Bulaşıcı olmayan sendromda hastalar kollarını ve bacaklarını hareket ettirmekte zorlanıyor.

Benzer olaylar 1970'te de görüldü

Benzer şikayetlerin 1970'li yıllarda ABD'de de görüldüğü haber veriliyor. O zamanlar, domuz gribine karşı yapılan aşılamadan sonra yaklaşık 450 kişide Guillain Barré Sendromu görüldüğü haber veriliyor. Kısaca GBS olarak da bilinen ve nadir görülen Guillain-Barré Sendromu kol, bacak veya vücudun başka bölgelerinde karıncalanma, uyuşma veya his kaybına neden olabiliyor. Diğer yandan bu hastalığa yakalanan kişilerde uzun vadeli hasar ile felce de rastlanabiliyor. 

Çin'in devlet şirketi Sinopharm'ın geliştirdiği aşının Peru'da bu hafta 12 bin kişi üzerinden denenmesi hedefleniyordu. Başarılı olması halinde Peru hükümeti, Çin aşısından 20 milyon doz satın alacağını duyurmuştu. Söz konusu miktar ile halkın üçte ikisinin koronavirüse karşı bağışıklık kazanması hedefleniyor. 

China Coronavirus | Impfstoff Forschung | Sinopharm

Çin aşısının güvenliği şüpheli

Klasik teknik ile geliştirilen Çinli Sinopharm aşısı aşırı soğuk saklanmak zorunda değil. Bu sebepten naklinin ve saklanmasının ABD'li Pfizer ile Alman BioNTech ortaklığında üretilen aşıdan daha kolay mümkün olabildiği bildiriliyor. Ancak diğer Çinli üreticilerde de görüldüğü gibi aşının güvenilirliği ve tesirine dair hiçbir veri yayınlamadığı için etkisine şüpheli yaklaşılıyor. Söz konusu güvensizlikte, Çinli şirketlerin şimdiye kadar geliştirdiği ilaç ve malzemelerin düşük kaliteli olması ile lisansların rüşvet vererek aldığına dair iddiaların payının da büyük olduğu haber veriliyor.

Güney Amerika ülkesi Peru, nüfusa oranla koronavirüsten vefat oranının yüksek olduğu devletler arasında yer alıyor. Yaklaşık 32 milyon nüfusa sahip olan Peru'da cuma itibarı ile koronavirüs vaka sayısı toplamda 979 bin 111 olarak, vefat sayısı da 36 bin 499 olarak açıklanmıştı.

Müttefikler birbirine aşı hediye ediyor

Çin'in devlet iştiraklı şirketi Sinopharm'ın aşısını uygulamaya başlayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), aşının etkisinin yüzde 86 oranında olduğunu duyurdu.

BAE'nin ayrıca Mısır'a da hediye olarak 50 bin doz Sinopharm aşısı yolladığı bildirildi. Mısır, Çin aşısına sahip olan ilk Afrika ülkesi olma özelliğine sahip.

AFP/ ETO, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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