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Çifte vatandaşlık: Adalet Divanı'nda Almanya lehinde görüş

14 Aralık 2023

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı, Alman vatandaşlığına geçtikten sonra Türk vatandaşlığını tekrar alan kişilerin Alman vatandaşlığından çıkarılmasının Avrupa Birliği yasalarına uygun olduğu yönünde görüş bildirdi.

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Fotoğraf: Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

Avrupa Birliği'nin (AB) yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Almanya'daki Türkiye kökenlileri yakından ilgilendirebilecek bir görüş bildirdi.

Dava, 1970'li ve 1990'lı yıllar arasında Türkiye'den Almanya'ya geldikten sonra Alman vatandaşlığına geçen, ancak daha sonra ikinci vatandaşlık olarak yeniden Türk vatandaşlığı alan beş kişinin başlattığı hukuki süreç sonucunda Avrupa Adalet Divanı'na taşınmıştı.

Söz konusu kişiler, yeniden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmelerinin ardından Alman vatandaşlıkları federal yetkililerce iptal edildiği için Düsseldorf İdari Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Düsseldorf'taki mahkeme ise Lüksemburg merkezli Avrupa Adalet Divanı'na Almanya'nın bu uygulamasının AB yasalarıyla bağdaşıp bağdaşmadığını sordu. Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Maciej Szpunar'ın mütalaası Almanya'nın lehine oldu.

Başsavcı Szpunar, bir AB ülkesinin, AB dışındaki bir ülkenin vatandaşlığına gönüllü olarak geçen bir kişinin vatandaşlığını iptal edebileceği yönünde görüş belirtti.

Başsavcı, böyle bir durumda yetkililerin ilgili kişileri atacakları adımın sonuçları konusunda önceden bilgilendirmelerinin şart olduğunu ifade etti.

Başsavcı ayrıca, Avrupa Birliği ülkesinin vatandaşlığını alan kişinin bazı koşullarda mevcut vatandaşlığından vazgeçmek zorunda olmaması ve çifte vatandaşlık hakkına sahip olabilmesi gerektiğini belirtti. Alman vatandaşlık yasası belli durumlarda çifte vatandaşlığa imkân tanıyor.

Bağlayıcı değil

Başsavcı'nın nihai görüşü, bir karar değil, sadece değerlendirme niteliği taşıyor.

Adalet Divanı'nın Düsseldorf'taki mahkemenin soruları hakkında ne karar vereceği henüz bilinmiyor. Ancak Avrupa Adalet Divanı hâkimleri genellikle kararlarını başsavcıların görüşleri doğrultusunda oluşturuyor.

Almanya'da şu an çifte vatandaşlık sadece, vatandaşlıktan çıkmaya izin vermeyen bir ülkenin vatandaşı olunması ya da ilgili kişinin bir başka AB ülkesi vatandaşı olması gibi durumlarda mümkün kılınıyor. Ancak Alman hükümetinin hayata geçirmeyi planladığı yeni vatandaşlık yasası, çifte vatandaşlığa izin veriyor.

DW,AFP/CÖ,EC

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