Çifte maske daha iyi koruyor mu?

Koronavirüs mutasyonları nedeniyle vaka sayıları yeniden tırmanışa geçerken pandemiye karşı çetin mücadele devam ediyor. Pek çok ülkede kısıtlama önlemleri sertleştirildi, kamusal alanda rengarenk kumaş maskeler yerine cerrahi ve medikal maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Ancak sokaklarda cerrahi maskeyle yetinmeyip iki maske üst üste takanların sayısı da giderek artıyor. Genelde cerrahi maskenin üzerine gündelik kumaş maske takıldığı görülüyor.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de çifte maske tercih edenlerden. Harris'in ikinci doz aşısını olurken çekilen fotoğrafında cerrahi maske üzerine siyah bir başka maske daha taktığı görülüyor.

Başkan Joe Biden'ın Ulaştırma Bakanlığına atadığı Pete Buttigieg ve eşi Chasten Buttgieg'in de Twitter'da paylaştıkları selfie'de çifte maskeyi tercih ettikleri görülüyor.

Peki çifte maske gerçekten daha iyi koruyor mu yoksa bu bir aşırı titizlik göstergesi mi? Bilim insanları, özellikle kalabalık alanlarda, uçak yolculuğu gibi kapalı alanda uzun süre kalınması gerektiğinde ve risk grubunda cerrahi maske üzerine kumaş gündelik maske takmanın korumayı artırabileceği görüşünde.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, NBC televizyonuna yaptığı açıklamada çifte korumanın Covid-19'un yayılmasını önlemede yararlı olabileceğini belirterek "İki tabaka çok büyük ihtimalle virüs ve damlacıklara karşı daha etkili" demişti.

"Boşlukların kapanmasına yardımcı olur"

Alman Max-Planck Enstitüsü'nden Frank Drewnick de Berliner Zeitung'a verdiği demeçte gündelik kumaş maskelerin, üzerine takıldığında cerrahi maskenin etkisini artırabileceğini belirtt. Medikal FFP2 türü maskelerden farklı olarak cerrahi maskelerin yüze tam oturmadığına işaret eden Drewnick, "Ama üzerine, örneğin yüze sıkıca oturan bir gündelik maske takılırsa, cerrahi maskeyi de yüze bastıracaktır" diyor. Bu şekilde cerrahi maskenin etrafında oluşan boşlukların kapanacağına işaret eden Drewnick, ancak nefes almanın zorlaşabileceğine de dikkat çekiyor.

Pek çok ülkede kumaştan gündelik maskeler yerine cerrahi ve medikal maske takılması zorunlu hale geldi.

Kaliforniya Üniversitesinden salgın hastalıklar uzmanı Dr. Monica Gandhi, ek koruma ihtiyacı duyan kişiler açısından cerrahi maske ve kumaş maskenin birlikte kullanılmasının medikal N95 maskeleriyle benzer bir etki sağlayabileceğini belirtiyor.

"Kapalı alanda maske sayısı 2'ye çıkarılabilir"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da mutasyonlu virüsün daha bulaşıcı özellik taşıdığını belirterek "Önceden mesafemiz 1 metre ise şimdi bunu en az 1,5 metre, karşılıklı durma süremiz 10 dakika ise şimdi bunu mutlaka 2-3 dakikalara indirmemiz lazım. Kapalı bir ortamda maske sayısını 2 yapabiliriz" dedi.



​Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi Kara, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Özellikle kapalı bir ortamdayız, havalandırması az olan bir ortamdayız ve süre de biraz uzayacaksa o zaman maske sayısını 2 maske yapabiliriz ya da Almanya'nın önerdiği filtre özelliği daha sıkı olan havadaki partikülleri bile tutabilen maskeyi tercih etmek öyle bir ortamda gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, cerrahi maskelerin takan kişiden ziyade etrafındakileri koruma amaçlı olduğunu ve sadece takan kişinin etrafına virüs ve aerosol parçacık yaymasını önlediğini de hatırlatıyor.



DW,AP,DHA/BK,HS

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