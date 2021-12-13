Çiftçilerin maliyet sıkıntısı

Tarımsal üretimde gübre alarmı: 16 ayda 37'nci zam

Küresel iklim değişikliği, kuraklık ve banka borçları nedeniyle zor günler geçiren çiftçiler, bu kez gübre krizi ile karşı karşıya. Zamlarla baş edemeyen birçok çiftçi bu sene gübre kullanmadan ekim yaptı.