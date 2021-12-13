 Çiftçilerin maliyet sıkıntısı | GÜNDEM | DW | 13.12.2021

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GÜNDEM

Çiftçilerin maliyet sıkıntısı

"Çiftçi malını zarar etmeden satacak" diyen Tarım Bakanı Pakdemirli'ye çiftçiler tepki göstererek, tarımsal üretimdeki girdi maliyetlerinin bir yılda ciddi oranda yükseldiğine dikkat çekiyorlar.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 2022 bütçe görüşmelerinde yüksek maliyetle üretim yapan çiftçilerin malını zarar etmeden satacağı yönündeki açıklaması tartışmalara neden oldu.

Geçen yıldan beri kuraklık ve hızla artan girdi maliyetleri nedeniyle zor zamanlar geçiren çiftçiler ve tarım uzmanları Pakdemirli'nin görüşlerine katılmıyor.

Çiftçiler ve uzmanlar, tarımsal üretimdeki girdi maliyetlerinin bir yılda ciddi oranda yükseldiğine dikkat çekiyorlar.

Ayrıntıları videoda izleyebilirsiniz!

Felat Bozarslan

© Deutsche Welle Türkçe

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