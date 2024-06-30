Çiftçilerden elektrik zammına tepki

Türkiye'de elektriğe 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 38 zam yapılmasına toplumun farklı kesimlerinden gelen tepkiler sürüyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar bugün yaptığı yazılı açıklamada elektriğe gelen zam ile üretimin maliyetinin artacağını belirterek, üretimde sürdürülebilirliğin riske gireceği uyarısında bulunarak, çiftçilere "pozitif ayrımcılık" talebini dile getirdi.

Türkiye'de seracılık ve hayvancılığın gelişmesiyle sulanan alanların ve tarımsal üretimde elektrik kullanımının arttığını belirten Bayraktar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, 2024 Haziran ayı itibarıyla tarımsal sulama abone grubu için elektrik birim fiyatının 256,46 kuruş olduğunu kaydetti.

EPDK'nin tarımsal faaliyetler abone grubu için elektrik satış fiyatlarının yüzde 30 artacağını hatırlatan Bayraktar, çiftçilerin karşılaştığı zorluklara dikkati çekti:

"Bu yıl hava sıcaklıkları normallerin üzerinde seyrediyor, çoğu il ve ilçelerde ekstrem sıcaklıklar gerçekleşiyor. Aşırı sıcaklar, bu aylarda ekili ve dikili sulanan tüm ürünlerde sulama ihtiyacını artırdı. Çiftçilerimiz artan su ve elektrik bedellerini ödemekte zorlanıyor."

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Fotoğraf: TZOB

TZOB Başkanı Bayraktar, "Hal böyle iken, elektrik fiyatlarında yapılacak yüzde 30 oranındaki artış, sulanan ürünlerde maliyetleri daha fazla artıracak, üretimde sürdürülebilirlik riske girecektir" uyarısında bulunarak, "Gıda güvencesinin sağlanması ve korunması için tarıma pozitif ayrımcılık yapılması" gerektiğini vurguladı. Bayraktar, yüzde 30'luk zammın geri çekilmesi talebinde bulundu.

İSO: Enflasyonla mücadele inancını sekteye uğratır

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da dün yaptığı yazılı açıklama ile elektrik zammına tepki gösterdi.

Enflasyonla mücadelede kritik bir süreçten geçildiğine işaret eden Bahçıvan, "Fakat bu hassas dönemde elektriğe yüzde 40'a yaklaşan böylesine yüklü bir zammı; haklı gerekçeleri olsa bile, son yılların en tatsız alışkanlığı olan enflasyonist yaklaşımların değirmenine bir kerte daha su taşımak olarak değerlendiriyorum" dedi.

Bahçıvan açıklamasında bu zammın enflasyonla mücadele inancını sekteye uğratacağı uyarısını yaptı:

"Elektriğe tek seferde yapılan bu yüklü zamların bundan etkilenen ya da etkilenmeyen her kurum ve kişiye, enflasyonla verilmekte olan mücadeleye karşı direkt inanç kaybettireceğini ve gelecek adına olumsuz bir iz, bir algı bırakacağını düşünüyorum. Bu zam, enflasyonla mücadele inancını sekteye uğratır."

Enflasyonla mücadelede başarı sağlamak için "bu tür yüklü zamların" artık gündemden çıkması gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, fiyat artışlarının zamana yayılmasının daha doğru olacağını ifade etti. Bahçıvan aksi takdirde "benzerlerinin peşi sıra gelebileceğine" dair endişesini dile getirdi.

Elektriğe yüzde 38 zam

EPDK Cuma günü yaptığı açıklamada, elektriğe zam yapıldığını duyurmuştu. Açıklamada, "Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektör abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapılmıştır" denilmişti.

DW,ANKA/JD, HT

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