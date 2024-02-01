Çiftçilerden AB'nin kalbi Brüksel'de büyük eylem

Avrupalı çiftçiler, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Brüksel'de protesto gösterisi düzenledi. Belçikalı çiftçilerin yanı sıra Almanya, Fransa, İspanya gibi pek çok Avrupa ülkesinde gelen çiftçiler, yaklaşık bin 300 traktörle AB Liderler Zirvesi'nin yapıldığı bölgeyi çevreleyen sokaklarda trafiği kilitledi.

Liderlerin bir araya geldiği Avrupa Konseyi binası çevresinde alınan yüksek güvenlik önlemleri nedeniyle çiftçiler Avrupa Parlamentosu (AP) binasına yöneldi.

Çiftçiler, düzenledikleri protesto gösterisi sırasında Avrupa Parlamentosu binasına yumurta, gübre, taş, havai fişek ve sis bombaları fırlattı Fotoğraf: DIRK WAEM/BELGA MAG/AFP/Getty Images

Protesto gösterisi sırasında çiftçiler, parlamento binasına yumurta, gübre, taş, havai fişek ve sis bombaları fırlattı. Ayrıca göstericilerin saman balyalarını ateşe vermesi sonucu, traktörlerin korna seslerinin yankılandığı bölgeden dumanlar da yükseldi.

Çiftçiler ne talep ediyor ve neden öfkeli?

Son haftalarda Almanya, Fransa, Polonya, Romanya, Hollanda, İtalya ve Macaristan gibi pek çok Avrupa ülkesi çiftçilerin protesto gösterilerine sahne oluyor. Bugün de farklı ülkelerden Brüksel'e gelen ve AP binası önünde toplanan çiftçiler, "Çiftçi yoksa yiyecek yok" pankartları ve sloganlarıyla tarım ve iklim politikalarına tepki gösterdi. Artan maliyetlere ve ucuz tarım ürünü ithalatına tepkili olan çiftçiler, tarım ürünlerine daha fazla ödeme ve daha az bürokrasi talep ediyor.

Hayatlarını idame edemeyecek noktaya geldiklerini savunan Avrupalı çiftçiler, artan maliyetler ve bürokratik prosedürlerden AB'nin iklim hedeflerini karşılamak için yaptığı düzenlemeleri sorumlu tutuyor.

Endişeye yol açan bir diğer faktör de on yıllardır müzakere edilen ve Avrupa Komisyonu'nun imzalamayı umduğu AB-Güney Amerika Ticaret Anlaşması. Çiftçiler, bu anlaşma sonucunda Avrupa'ya, Brezilya ve Arjantin'den daha ucuza et ithal edileceğinden endişeleniyor.

Belçika polisi, göstericilerin yaklaşık bin 300 traktörle Zirve'nin yapıldığı bölgeyi çevreleyen sokaklarda trafiği kilitlediğini bildirdi Fotoğraf: Yves Herman/REUTERS

Belçika'nın Valon Bölgesi Tarım Federasyonu (FWA) Başkanı Marianne Steel, protesto gösterileri ile hedeflerinin ne olduğunu şu sözlerle aktardı: "Hedef, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu üyelerinin Avrupa'da büyüyen öfkeyi duymalarını sağlamak. İtalya, Portekiz, İspanya, Fransa ve Almanya gibi pek çok ülkeden delegasyonlarla birlikteyiz. AB'nin tutarsız politikalarına hepimizin karşı olduğunu ve tek sesle konuştuğumuzu göstermek istedik."

İtalyan Çiftçiler Sendikası'nın başkanı Coldiretti Alessandria "Üretim ve işte adalet istiyoruz" ifadelerini kullanırken, Belçikalı çiftçi Pierre Sansdrap, "Sübvansiyonlar umurumuzda değil biz emeğimizle geçinmek istiyoruz" dedi.

Macron: Avrupa tarım sektörü büyük kriz yaşıyor

Çiftçilerin sesi, AB Liderler Zirvesi'nde yankı buldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çiftçilerin eylemiyle gölgelenen Zirve sonrasında yaptığı açıklamada, "Avrupa tarım sektöründe büyük bir kriz yaşanıyor" ifadesini kullandı. Çiftçilerin şikayetlerine kulak tıkamadıklarını söyleyen Macron, tarım sektöründeki kurallarda önemli değişiklikler yapılması gerektiğini savundu.

Emmanuel Macron Fotoğraf: Ludovic Marin/AP Photo/picture alliance

Bu açıklama öncesinde Fransa'daki sendikalar ülke genelindeki yolları kapatma eylemlerine son vereceklerini duyurdular. Bu kararda, Başbakan Gabriel Attal ve kabinesinin nakit para, kolaylaştırılmış düzenlemeler ve haksız rekabete karşı koruma vaatlerinin etkili olduğu belirtiliyor.

Bu arada çiftçilerin Brüksel'deki protesto gösterisi sırasında bir açıklama da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den geldi.

Çitçilerin eleştirdiği bürokratik süreçlere ilişkin bir plan hazırlayacaklarını belirten Komisyon Başkanı, "Çiftçiler üzerindeki yükü azalatacak öneriyi" de bir sonraki AB bakanlar toplantısında sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ise liderlerin Çarşamba akşamı yemekte gelişmeleri ele aldıklarını aktardı. Varadkar, Avrupalı çiftçiler üzerinde artan baskıyı anladıklarını söyleyerek, "İster artan enerji fiyatları, isterse artan gübre maliyetleri ve yeni çevre düzenlemeleri olsun, hepsi çiftçiler üzerindeki yükü arttırdı" dedi.

AFP,AP,dpa / DA,ET

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