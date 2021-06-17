Çiftçiler kuraklıktan endişeli

Türkiye’nin 41 şehrinde etkili olan şiddetli kuraklık, ülkenin tahıl ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Güneydoğu’da vahim sonuçlara yol açtı.

Bahar aylarında yeterli yağış alamayan bölgede ekili alanların yüzde 80’i, yani susuz tarım yapılan tüm araziler kurudu, çiftçiler milyonlarca lira zarar etti.

Zor günler geçiren çiftçiler, yeterli bulmasalar da, umutlarını hükümetin açıkladığı borç ertelemesi ve destek paketine bağlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Haziran ayında açıkladığı ve 1 Eylül’de Resmi Gazete’de yayınlanan destek paketinde, kaybedilen ürün miktarına göre çiftçilere dönüm başına 30 ile 100 lira arasında ödeme yapılacaktı.

Ancak, yeni ekim sezonuna giren çiftçilere halen destekleme ödemeleri yapılmadı.

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© Deutsche Welle Türkçe