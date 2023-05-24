Çevre hareketi 'Son Nesil'e polis operasyonu

Almanya'da, iklim değişikliğine dikkat çekmek için ülke çapında gerçekleştirdikleri tartışmalı eylemlerle adından söz ettiren "Son Nesil" hareketine yönelik bu sabah eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Bavyera Eyalet Kriminal Dairesi ve Münih Savcılığı tarafından yönetilen operasyonlarda yedi eyalette toplam 15 yerde arama yapıldı.

Aramalar neticesinde ele geçirilen çok sayıda bellek ve evraka el konulurken harekete ait banka hesapları da donduruldu.

Savcılıktan yapılan açıklamada operasyonların, yaşları 22 ila 38 arasında değişen yedi şüpheliye yönelik sürdürülen ön soruşturma neticesinde düzenlendiği bildirildi.

Şüpheliler, suç örgütü kurmak ya da desteklemekle suçlanıyor.

Savcılıktan yapılan açıklamada, şüpheliler hakkındaki soruşturmaların 2022 yılının ortalarından bu yana halktan gelen çok sayıda suç duyurusu üzerine başlatıldığı belirtildi.

Zanlıların Son Nesil (Letzte Generation) hareketinin yeni eylemlerini finanse etmek amacıyla bağış kampanyası düzenledikleri, bu kampanyanın sosyal medya hesaplarında reklamını yaptıkları ve bu yolla en az 1,4 milyon eauro bağış topladıkları kaydedildi.

Toplanan meblağın ağırlıklı olarak "başka suçların işlenmesi için kullanıldığı" belirtildi.

İki zanının ayrıca Nisan 2022'de Trieste-Ingolstadt petrol boru hattına sabotaj girişiminde bulunduklarından da şüpheleniliyor.

Son Nesil hareketi nedir?

"Son Nesil", iklim değişikliğine karşı daha fazla iklim koruması talep eden gönüllülerden oluşan bir hareket. Dünya çapında çevre eylemleri düzenleyen "Fridays for Future" (Gelecek için cumalar) adlı hareketin aksine, Son Nesil aktivistleri, seslerini duyurabilmek için grev, gösteri ya da boykot gibi yasal eylemler yerine cadde ve otobanları kapatıyor ya da kültürel varlıkları boya dökerek kirletiyorlar. Caddelere tutkallarla kendilerini yapıştıran eylemciler hem sürücülerin hem de güvenlik birimlerinin ağır tepkisine neden oluyor.

AFP/TY,BÖ

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