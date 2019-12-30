 Çevre Bakanı: Salda Gölü çevresine kamera sistemi kurulacak | TÜRKİYE | DW | 14.04.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Çevre Bakanı: Salda Gölü çevresine kamera sistemi kurulacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Salda Gölü'nde iş makinelerinin çalışmasına kamuoyundan gelen tepkilerin ardından, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını ve yüklenici firmaya ceza verildiğini duyurdu. 

default

Burdur'un Yeşilova ilçesinde doğal güzelliğiyle bilinen Salda Gölü'nde iş makinelerinin çalıştırılmasına yönelik kamuoyundan gelen tepkilerin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.

Hükümetin “Millet Bahçesi” projesi kapsamında bölgede iş makineleri çalıştıran yüklenici firmanın projede yer almayan bir uygulamada bulunduğunu belirten Kurum, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını ve firmaya ceza verildiğini bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamda “Salda'yı koruyacak olan projenin, kendisi kadar, uygulama usulü de çevreci olmalıdır. Bu nedenle işçilerimizden peyzaj ekiplerimize kadar herkes çok daha dikkatli olacak. En küçük hoyratlığa dahi müsaade etmeyeceğiz. Yüklenici firmaya, projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin hükümetin “koruma eksenli” projesini yansıtmadığını belirten Kurum, “Bizim projemiz, bembeyaz kumsallarıyla, turkuaz rengiyle, Salda'yı gelecek nesillere en güzel şekilde koruyarak aktarma projesidir" dedi.

Kurum, projenin takip edilebilmesi için bölgeye 7 gün 24 saat çalışan kamera sistemi kurulacağını belirterek, “Böylelikle dileyen vatandaşlarımız, istedikleri her an projemizi internet ortamında izleyebilecekler" dedi.

CHP'li vekilden suç duyurusu

Salda Gölü çevresinde iş makinelerinin çalıştığını gösteren görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine olay yerine giden CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, çalışmaların durdurulduğunu açıklamıştı. Çalışmaların müteahhit firma tarafından tek taraflı kararla başlatıldığını öğrendiklerini açıklayan Göker, daha sonra savcılığa başvurarak sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

DW/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Bolu’nun verimli tarlaları Karayolları’na teslim

Bolu’da birinci sınıf verimli tarım arazilerinin üzerinden çevre yolu geçirilmesi gündemde. Belediyenin de karşı çıktığı proje için Karayolları Genel Müdürlüğü yetki aldı. Bölge istimlak edilecek. (26.01.2020)  

Bakanlıktan Kanal İstanbul ÇED raporuna onay

Kanal İstanbul projesiyle ilgili tartışmalı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. (17.01.2020)  

Kapanan santrallere devlet desteği devam edecek

Kükürt giderim tesisi olmadığı için yasal sınırların üzerinde kirletici salan 13 termik santralin beşi tamamen, biri ise kısmen kapatıldı. Ancak bu altı santralden beşi üretim yapmadan devlet desteği almaya devam edecek. (02.01.2020)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Türkiye'de doğanın inşaata karşı direnişi  

Benzer içerik

Türkei Canakkale | Proteste im Ida-Gebirge gegen eine Goldmine

Türkiye’nin 2019’da en çok konuştuğu çevre olayları 30.12.2019

Kaz Dağları’na hançer vuruldu, Dipsiz Göl define avcılarının kurbanı oldu, Kanal İstanbul tartışmaları yeniden başladı. 2019’u geride bırakırken Türkiye’nin ekolojik karnesine göz attık.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Türkiye’de COVID-19 tedavisi herkese ücretsiz olacak

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, COVID-19’a yakalanan herkesin tedavisi ücretsiz olarak yapılacak. Sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak.  

FOTO-GALERİ

Ein Tuch mit einem gemalten Regenbogen hängt von einem Balkon (picture-alliance/abaca/IPA/P. Tenagli)

Koronavirüs günlerinde dayanışma ve mizah

Salgın dünyada çok kişiyi iyilik yapmaya teşvik etti. Maddi yardım, kibar bir jest veya sadece birazcık cesaretlendirme...Yöntemler değişse de dünyanın dört bir yanında dayanışma örnekleri yaşanıyor.  