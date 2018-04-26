Çernobil’de radyasyon seviyesi 16 kat arttı

Ukrayna’da eski Çernobil Nükleer Santralinin bulunduğu alandaki ormanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, bölgede radyasyon seviyesinin yükseldiği belirtiliyor. Çevre Denetleme Kurumundan Jegor Firsov, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda “Kötü haberler var: Yangının merkezinde radyasyon seviyesi ortamalanın üzerinde yüksek” dedi. Mesajda paylaşılan videoda da, radyasyon miktarını ölçen Geiger sayacının normal değerlerden 16 kat fazla radyasyon gösterdiği görülüyor. Ancak radyasyon seviyesinin tam olarak ne kadar yükseldiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Firsov’un verdiği bilgilere göre, yangın 100 hektarlık bir alana yayıldı. Daha önce verilen bilgilerde, 20 hektarlık alanın yandığı ifade edilmişti. Ukrayna yangın söndürme ekipleri tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada yangının bir bölümünün kontrol altına alındığı, söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Cumartesi günü çıkan yangının söndürülmesi için 140 itfayeci, iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter görev yapıyor.

34 yıl önce meydana gelen kaza

26 Nisan 1986'da Çernobil Nükleer Santralinde güvenlik testi sırasında meydana gelen kazanın ardından santralin 30 kilometre çevresi girişe yasak bölge ilan edilmişti. Dünyada yaşanan en büyük nükleer felakette kaç kişinin öldüğü hâlâ tam olarak bilinmiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2005 yılında yayınladığı raporda, patlama sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 50’den az olduğunu belirtmişti. Ancak, yayılan radyasyon sonucu kansere yakalanarak yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin olduğu tahmin ediliyor.

Kazanın meydana geldiği reaktör, radyasyonun yayılmaması için 2016 yılında milyonlarca euroya mal olan beton bir koruyucu ile kapatıldı. Nükleer santralin yakınındaki Pripyat kentinde kazadan 34 yıl sonra hâlâ radyasyon bulunuyor. Buna rağmen, turistlerin ilgi odağı olan kente turlar düzenleniyor.

DW,AFP,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe