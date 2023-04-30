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DİSK Genel Başkanı Arzu ÇerkezoğluFotoğraf: Aram Ekin Duran
PolitikaTürkiye

Çerkezoğlu: Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs

2 saat önce

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu "Bu 1 Mayıs, Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacaktır" dedi. Çerkezoğlu herkesi 1 Mayıs'ta Maltepe Meydanı'na davet etti.

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu "Bu 1 Mayıs, Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacaktır" dedi.

İstanbul Taksim Metrosu'nda 1 Mayıs afişlerinden oluşan serginin açılışına katılan Arzu Çerkezoğlu burada bir konuşma yaptı. Çerkezoğlu "1 Mayıs, dayanışma günü olarak, yılın 364 günü çalışan işçilerin bir gün kendi talepleriyle düzene karşı olan itirazlarıyla nasıl bir ülkede ve dünyada yaşamak istediğimizi söylediğimiz ve umutlarımızı dünya işçi sınıfıyla birleştirdiğimiz gündür" diye konuştu.

Bu yıl 1 Mayıs'ın özel bir anda karşılandığını belirten Çerkezoğlu, "Bir taraftan deprem felaketinin yarattığı yıkım, diğer taraftan da Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birisinin arifesindeyiz" dedi ve sözlerine "Birçok siyasi parti, derneğin ve yurttaşların katılacağı büyük 1 Mayısları Türkiye'nin dört bir yanında kutlamak için hazırlıklarımız devam ediyor. İstanbul'da 1 Mayıs’ı yine yasakların gölgesinde karşılıyoruz" diye devam etti.

Çerkezoğlu: Bu 1 Mayıs, Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacaktır

"1 Mayıs Meydanı, yani Taksim Meydanı yasaklanmış durumda. İktidar, tümüyle haksız, hukuksuz ve mahkeme kararlarını çiğneyerek Taksim yasağını sürdürüyor. Biz biliyoruz ki Taksim yasağı, bütün yasakların simgesidir" diyen Çerkezoğlu "Bu 1 Mayıs, Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacaktır" ifadelerini kullandı.

Çerkezoğlu herkesin 1 Mayıs Ulusal Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak "Yarın Türkiye'nin dört bir yanında, İstanbul’da Maltepe Meydanı’nda yapacağımız 1 Mayıslarda bütün işçi arkadaşlarımızı buluşmaya çağırıyoruz" dedi.

1976 yılından bu yana 1 Mayıs mitinglerine davet amacıyla hazırlanan afişlerin yer aldığı serginin açılışına Çerkezoğlu'nun yanı sıra SOL Parti Parti Meclisi üyesi Alper Taş ve Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da katıldı.

 

ANKA / EC,ET

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