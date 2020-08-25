Çelik'ten Meis'e asker sevkiyatı iddiasına tepki

Yunanistan’ın Meis adasına asker sevkıyatı yaptığı iddiaları Ankara’nın tepkisini çekti. AKP Sözcüsü Çelik, "Türkiye’nın kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır" dedi.
Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz gerginliği sürerken Atina'nın Meis adasına asker sevkıyatı yaptığı iddialarına Ankara tepki gösterdi.
Adalet ve Kalkınma Partisi Sözücüsü Ömer Çelik, hafta sonu Türkiye basınına yansıyan iddialara atfen "Yunanistan’ın bu adımlarının neticesinde ağır başarısızlığa uğrayacağını" söyledi.
Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, "Meis adasını silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege’de ve Akdeniz’de korsan politikaların temsilcisi olmuştur" diye belirtti.
Atina’nın sorunları hukuk yoluyla çözmek için en güvenilir muhatabının Türkiye olduğunu belirten Çelik, "Türkiye ile konuşmak yerine Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecektir. Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir. Hukuk temelinde diplomasi yoluyla sorunları çözmek yerine, korsan anlaşmalarla diplomasiye sabotaj düzenleyen Yunanistan'dır" dedi.
Yunan hükümetinin Ege Denizi'ndeki karasularını 6 milden 12 mile çıkarmayı planladığını açıklaması Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginliği tırmandırmıştı. Ankara, bu planı "savaş sebebi" olarak değerlendireceğini söylüyor.
DW / DBN,HS
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Alman basınında, Doğu Akdeniz’de yaşanan Türkiye-Yunanistan gerilimi ve Berlin’de düzenlenen korona önlemleri karşıtı eylemler sırasında meclis binasına hücum edilmesine ilişkin yorumlar ön plana çıkıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye’nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki haklarından vazgeçmeyeceğini ve Yunanistan’ın Ege Denizi’nde karasularını 12 mile çıkarması durumunda bunu savaş sebebi sayacağını ifade etti.
Yunan vekil Syrigos, Doğu Akdeniz'de askeri tatbikatlara son verilmesi çağrısı yaparak, bölgeden istenmeyen bir kaza yaşanabileceği uyarısında bulundu. Syrigos, iki ülke arasındaki gerilimin çok uzadığı görüşünde.