 Çelik: Türkiye’den bir heyet Moskova’ya gidecek | TÜRKİYE | DW | 26.12.2018

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TÜRKİYE

Çelik: Türkiye’den bir heyet Moskova’ya gidecek

AKP Sözcüsü Çelik, Türkiye'den üst düzey bir heyetin cumartesi günü Moskova'ya resmi ziyaret düzenleyeceğini söyledi. Çelik, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’un da yılbaşından sonra Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye Suriye'ye 'gireceğim' derse girer" diye konuştu. Çavuşoğlu, Fransa'nın YPG'yi korumak amacıyla Suriye'de kalması halinde, bunun ne Fransa'ya ne de YPG'ye faydası olacağını belirtti. (25.12.2018)

Sincar'ı güvenli hale getireceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kürt kardeşlerimizin özgürlüğünü kendilerine iade için" Türkiye'nin Suriye'de olduğunu söyledi. (24.12.2018)

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de kalan IŞİD unsurlarının Türkiye tarafından temizleneceği konusunda güvence verdiğini söyledi. (24.12.2018)

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Ömer Çelik, cumartesi günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yer alacağı bir heyetin Moskova'da görüşmelerde bulunacağını söyledi. Çelik, bu görüşmelerin sonucuna göre "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in bir araya gelmesinin planlanacağını” sözlerine ekledi.

ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle yeni bir tablo ortaya çıktığını ifade eden Çelik, "Astana sürecinin ortakları ve Cenevre sürecinin bileşenleriyle diplomatik sürecin devam edeceğini” belirtti. Çelik, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın da yılbaşından sonra Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

"Kürtlerin dostu Türkiye Cumhuriyeti'dir"

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çelik'e İsrail Adalet Bakanı Ayalet Şaked'in açıklamaları da soruldu. Şaked'in "Umarım Kürtler Türklere karşı olan savaşlarını kazanırlar. Umarım uluslararası toplum Erdoğan'ın Kürtleri katletmesini önler” sözlerine ilişkin Çelik, "İsrail Adalet Bakanı'nın boyu, Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye yetmez” ifadelerini kullandı. "Filistinli annelerin öldürülmesi için çağrı yapan bir kişinin YPG/PYD/SDG hattını bu şekilde kutsaması dikkat çekici" diyen Çelik, "Bu örgütlerin Kürtlerin temsilcisi gibi gösterilmesi Kürt kardeşlerimize en büyük hakarettir. Kürtlerin dostu Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu Ortadoğu'daki kardeşlerimizin görmesi gerekir. Türkiye terör karşıtıdır. Asıl İsrailli kişilerin terör örgütü yandaşlığını Kürt yandaşlığı gibi sunmaları halkların arasına nifak sokmaktadır" şeklinde konuştu.

DW/SÖ, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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