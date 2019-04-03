Çelik: Mazbata fetişizmi yaratmaya gerek yok

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, seçim sonuçlarına itiraz süreci ile ilgili yaptığı açıklamada yaşanan sürecin gayet olağan bir durum olduğunu savundu.

Çelik "Seçim sürecinin bir parçası olan itiraz süreci devam etmektedir. Bu süreci, maalesef bazı grup ve odakların sanki olağanüstü bir durum varmış gibi algılatmaya çalıştığını görüyoruz. Bu gayet olağan bir durumdur. Türkiye'de her seçimden sonra siyasi partiler itiraz ederler. Sonucu YSK belirler. Hepimiz de buna saygı duyarız" dedi.

AKP Sözcüsü "Yabancı gözlemciler kendi görev sahalarını Avrupa içinde tutarlı şekilde değerlendirirken, Avrupa dışına çıkınca görev tanımlarının dışına çıkıyorlar. Bir takım spekülatif, bazı partilerden duydukları yorumları resmi görüş gibi aktarabiliyorlar. Durduk yere 'YSK'nın görevini tam olarak yapması sağlanmalıdır' gibisinden açıklamalar yapıldı" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik "CHP 'sayım yapılsa bile aradaki fark kapanmayacak' diyor. Böyle bir teze sahipseniz sayım yapılmasından niye rahatsız oluyorsunuz? Bırakın sayım yapılsın" şeklinde konuştu.

Çelik "Mazbata sürecini 'sonuçlar ortaya çıksın, ondan sonra da yetki alalım' diye düşünmek lazım. Bu süreci akamete uğratıp da mazbata fetişizmi yaratmaya gerek yok. Önemli olan vatandaşın iradesidir" dedi.

Oy sayımı sürüyor

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun önde bitirdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında, AKP'nin itirazı üzerine bazı ilçelerde oyların tamamı bazılarında ise geçersiz oyların tamamı yeninden sayılıyor. İlk sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun 21 bin civarında oyla önde götürdüğü yarışta fark itirazların ardından 18 bine kadar geriledi.

DW,BW/GY

©Deutsche Welle Türkçe