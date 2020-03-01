Çelik: Hedefimiz Rusya değil, rejim

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Bahar Kalkanı Harekâtı"na ilişkin olarak "Türkiye sınırlarını koruma için bu harekâtları yapmak zorundadır" dedi. Çelik, AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye'de "Terör örgütlerini belli bir derinliğe uzaklaştıracak bu harekâtları yapmak zorundayız" diyen AKP Sözcüsü, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı gibi harekâtları işaret ederek "Bunları yapmasaydık, sınırlarımız tehdit aldınta olacaktı, terör örgütleri sınırlarımızın içinde meşru hedefler olarak karşımıza çıkarılmaya çalışacaktı. Milli güvenliğimiz için buna mecburuz" şeklinde konuştu.

"Burada hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Rusya ile karşı karşıya gelmek gibi bir tavır içerisinde değiliz. Bize saldıran rejim unsurudur" sözlerine vurgu yapan Çelik, "Rejimin saldırganlığı Rusya'nın verdiği sözlere dönük de bir saldırganlıktır. Soçi ve Astana birlikte imza attığımız hususlardır. Rusya'nın rejim üzerindeki etkisini kullanarak, rejimi Soçi Mutabakatı ile belirlenmiş sınırlara çekerek bir etkinlik üretmek durumundadır" ifadelerini kullandı. Çelik, "Burada açık şekilde rejimin saldırganlığına bahane üretecek herhangi bir zemin olmadığını net olarak söyleyebiliriz" dedi.

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Şam yönetimi: Türkiye'nin saldırganlığına karşı koyacağız

Ankara'nın Suriye'de rejim güçlerini hedef alan "Bahar Kalkanı Harekâtı"nı başlattığını duyurmasının ardından Şam yönetimi, Türkiye'yi sert karşılık vermekle tehdit etti. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Dışişleri Bakanlığı kaynağına dayandırdığı haberde, "Suriye, Türkiye'nin açık saldırganlığına karşı koymaya kararlıdır" ifadesini kullanıldı. Söz konusu kaynak, "Ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak için Türkiye'nin müdahalelerine son verileceğini" belirtti.

Dışişleri Bakanlığı kaynağı ülkenin egemenliğine yönelik Türkiye'nin saldırılarının kesinlikle kınandığını belirterek, bu saldırıların Türkiye'nin terör grupları ile aynı siperde oturduğunu gösterdiğini ifade etti.

İdlib'de Türk askerleri

"2 bin 557 rejim unsuru ve askeri etkisiz hâle getirildi"

İdlib'de 34 Türk askerinin hayatını kaybettiği hava saldırısından Şam rejimini sorumlu tutan Ankara, 27 Şubat Cuma günü Suriye'deki rejim güçlerini hedef alan "Bahar Kalkanı Harekâtı"nı başlattı. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, harekâtın başlamasından bu yana "Rejime ait 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi, 86 top/obüs/ÇNRA, 16 tanksavar/havan, 77 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu, 2 bin 557 rejim unsuru ve askeri etkisiz" hâle getirildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, Türkiye'nin harekâtı başlatmasından bu yana 90'dan fazla rejim askeri yaşamını yitirdi. Şam yönetimi Pazar günü Türkiye'ye ait üç insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurmuştu.

Rejime bağlı güçler Serakib'i aldı

Suriye rejimine bağlı güçler, İdlib vilayetini silahlı muhaliflerin kontrolünden alabilmek için de operasyonlarını sürdürüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bölgede stratejik öneme sahip Serakib kasabasında kontrolün yeniden Şam'a geçtiğini duyurdu. Rejim güçleri, Serakib'de Şubat ayında denetimi sağlamış ancak silahlı muhalifler kasabayı ele geçirmesi ile kontrolü kaybetmişti. Suriye rejimine bağlı güçler geçen yıl bölgede kontrolü yeniden sağlayabilmek için operasyon başlatmıştı. Silahlı muhalif grupların elindeki son bölge olan İdlib'in büyük bölümünü El Kaide'ye yakınlığı ile bilinen Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) örgütü kontrol ediyor.

AFP,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe