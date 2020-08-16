Çelik: Biden’ın sözleri darbeciliktir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'de Demokratların Başkan adayı olan Joe Biden’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

Biden’ın ifadelerini "diplomatik nezaketten uzak" olarak nitelendiren Çelik, söz konusu açıklamaların "darbecilik olduğunu" söyledi. Çelik, "Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz, hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez" ifadelerini kullandı.

Biden için, "Eski sömürge zihniyetini yansıtan bir yaklaşımla konuşmuş" diyen Çelik, "Rusya'nın ABD Başkanlık seçimlerine müdahalesinden bahseden Demokratların şimdi Türkiye'deki seçimlere müdahale etmekten bahsettiklerini" söyledi.

AKP Sözcüsü, Biden'ın 7 ay önce sarf ettiği sözlere muhalefetin yaklaşımını da eleştirdi. "Demokrasiye sahip çıkanlar 'ama' ile başlayan cümle kurmaz" diyen Çelik, CHP'nin Biden'ın sözlerine gerekli tavrı koyamadığını savundu.

Biden ve Erdoğan Ankara'da bir basın toplantısında bir arada

Demokrat Parti’nin başkan adayının Kürtlere ilişkin sözlerine de değinen Çelik, "Biden'ın sözlerinde Kürt vatandaşlarımıza hakaret var" dedi. Kendi çocuklarını savaşa göndermeyenlerin Orta Doğu’daki çocukları kendi çıkarları için çeşitli savaşlara sürdüklerini söyleyen AKP Sözcüsü, "Kim PKK-YPG'ye destek veriyorsa Kürt çocukları için sadece cenaze istiyordur" diye konuştu.

"Kadını korumakla aileyi korumak arasında çelişki görmüyoruz"

Çelik, kendisine yöneltilen İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili soruya ise "Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor" sözleriyle yanıt verdi. "AK Parti aynı zamanda Türkiye'nin en güçlü kadın siyasi hareketidir" diyen Çelik, "Kadını korumak ve güçlendirmekle ilgili yaklaşımla aileyi korumak arasında biz bir çelişki görmüyoruz" diye konuştu. Çelik, "Sözleşmeye destek verenlerin de eleştirenlerin de görüşlerini de takip ettiklerini" de belirtti. "Biz, buradaki eleştirileri, destekleri, kaygıları, hepsini değerlendirerek; esas amacımızın hem kadını korumak ve güçlendirmek hem de aile kurumunu güçlü tutmak şeklinde bir yaklaşım olduğunu ortaya koyuyoruz " diyen Çelik, "Bütün kadın örgütlerindeki arkadaşlarımızın görüşlerine açığız" diye ekledi.

"Yürüttüğümüz faaliyetler BM'ye bildirdiğimiz hudutlar içindedir"

Çelik, açıklamalarında Doğu Akdeniz’deki gerilime de değindi. Fransa ile Güney Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmayı "korsan anlaşma" olarak nitelendiren Çelik, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin herhangi bir şekilde Kıbrıs Türklerini temsil etmediğini, bu nedenle de böyle bir yetkisinin bulunmadığını" savundu.

Yaşanan taze gerginliklere ilişkin Yunanistan’ı da uyaran AKP Sözcüsü, "Yunanistan boyunu aşan işler yapıyor" dedi. "Bizim yürüttüğümüz bütün faaliyetler Mavi Vatan sınırları içerisindedir. Biz BM'ye bildirdiğimiz ve ilan ettiğimiz vatan hudutları içinde bu faaliyetleri yürütüyoruz" diyen Çelik, Yunanistan'ı ilgilendiren bir durum olmadığını savundu.

DW / SÖ, TY

©️ Deutsche Welle Türkçe