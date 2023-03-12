  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kahramanmaraş depremi
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Tschechien Prag | Protest gegen Regierung
Fotoğraf: Petr David Josek/AP/picture alliance
PolitikaÇek Cumhuriyeti

Çekya'da "yoksulluk" protestosu

30 dakika önce

Çekya'nın başkenti Prag'da hayat pahalılığını protesto eden binlerce kişi hükümete istifa çağrısı yaptı.

https://p.dw.com/p/4OZ9U

Çekya'nın başkenti Prag'da binlerce kişi hükümeti protesto etti. "Çekya yoksulluğa karşı" sloganıyla yapılan protestolarda hayat pahalılığı nedeniyle iktidardaki merkez sağ hükümetin istifası istendi. Katılımcılar NATO'yu eleştirerek Ukrayna'ya askeri yardımların durdurulmasını talep etti.

Parlamento dışındaki PRO Parti'nin organize ettiği gösteride konuşan Genel Başkan Jindrich Rajchl, "Bugün burada yoksulluğa karşı tepkimizi göstermek için toplandık" dedi. Rajchl, hükümetin öncelikle Çekya vatandaşlarının çıkarları için çaba göstermesi gerektiğini söyleyerek, Ukrayna'ya verilen desteği eleştirdi.

PRO Parti'nin organize ettiği gösteride konuşan Genel Başkan Jindrich Rajchl
PRO Parti'nin organize ettiği gösteride konuşan Genel Başkan Jindrich RajchlFotoğraf: Michal Kamaryt/CTK/picture alliance

Başbakana 'Ukrayna' tepkisi

Başbakan Petr Fiala'nın istifasını talep eden kesim, başbakanın son aylarda Çekya vatandaşlarının durumundan çok Ukrayna'ya ilgi gösterdiğini iddia ediyor. Çek medyası, Prag'daki gösteride bir göstericinin Ulusal Müze'deki Ukrayna bayrağının indirilmesi için çağrıda bulunduğunu yazdı.

Çekya bir senedir enflasyonla mücadele ediyor. Enflasyonun Ukrayna Savaşı yüzünden enerji fiyatlarına zam gelmesiyle ülkede ciddi bir sorun teşkil ettiği belirtiliyor. Şubat ayında enflasyonun yüzde 16,7'ye ulaştığı belirtildi. Çekya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Ukrayna'ya askeri ve insani yardımlarda başı çeken ülkelerden biri.

AFP / HT,SÖ

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Petr Pavel

Çekya: Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Pavel

Çekya: Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Pavel

Çekya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Batı yanlısı aday Petr Pavel kazandı. Eski NATO generali Pavel, eski Başbakan Andrej Babis'i mağlup etti.
Politika28 Ocak 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Ukraine-Krieg Patronenhülsen in Cherson

Ukrayna savaşı doğayı tahrip ediyor

Doğa ve Çevre6 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Almanya'nın kuzeydoğusunda yaşayan Sorbların "Kuş Düğünü" adını verdikleri bir eğlencesinde kostüm giymiş çocuklar

Almanya'nın bilinmeyen koruma altındaki dilleri

Almanya'nın bilinmeyen koruma altındaki dilleri

Politika4 saat önce
Georg Büchner Ödüllü yazar Emine Sevgi Özdamar

Özdamar: Milliyetçilik faşizme götürüyor

Özdamar: Milliyetçilik faşizme götürüyor

Edebiyat11 Mart 2023
Almanya'nın Chemnitz kentinde yüksek öğrenim gören bir Çinli öğrenci - (08.06.2004)

Çin Almanya'daki öğrencilerini itaate nasıl zorluyor?

Çin Almanya'daki öğrencilerini itaate nasıl zorluyor?

Eğitim11 Mart 2023
Bingöl

Deprem riski yüksek olan Bingöl'de yapılar denetimsiz

Deprem riski yüksek olan Bingöl'de yapılar denetimsiz

Felaket10 Mart 2023
Caselist 2022 des Deutschen PEN

Avrupa'dan Demirtaş için "ara formül" önerisi

Avrupa'dan Demirtaş için "ara formül" önerisi

Politika10 Mart 2023
Seçim sandığı önünde oy pusulaları

Seçim süreci nasıl işleyecek?

Seçim süreci nasıl işleyecek?

Politika10 Mart 2023
Ana sayfaya dön