 Çekya Başbakanı Babiş yuhalandı | AVRUPA | DW | 21.08.2018

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AVRUPA

Çekya Başbakanı Babiş yuhalandı

Komünist Parti'deki geçmişi nedeniyle eleştirilen Çekya Başbakanı Babiş, Sovyetler liderliğinde 50 yıl önce gerçekleşen işgalin anıldığı etkinlikte yuhalandı.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş

Çekya Başbakanı Andrej Babiş

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Çekoslovakya'nın Sovyetler Birliği liderliğindeki işgalinin 50'nci yılının anıldığı etkinlikte konuşma yaptığı sırada yuhalandı.

Bir dönem Çekoslavakya'daki Komünist Parti'ye üye olan Babis'in konuşması sırasında kalabalıktan yuhalama sesleri yükseldi. 63 yaşındaki Babiş, konuşmasında "Varşova Paktı ile yapılan işgal acımasızdı. Çok sayıda insanımız hayatını kaybetti" dedi.

"Çekya'nın Trump'ı" olarak görülen milyarder işadamı Babiş, geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde kendi kurduğu ANO partisiyle iktidara gelmişti. Babiş, komünist geçmişi nedeniyle sıkça eleştirilerin hedefi oluyor.

1968'deki işgal neden yaşandı?

Sovyetler önderliğindeki işgal, 1968 yılında Çekoslovakya'da Prag Baharı olarak bilinen özgürleşme hareketine karşı gerçekleştirilmişti. Varşova Paktı'na üye diğer ülkelerin de destek verdiği 1968 işgalinin başladığı Ağustos ayından Aralık ayına kadar 137 sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Prag Baharı, dönemin Komünist Parti lideri Alexander Dubcek tarafından başlatılmıştı. Dubcek 1968'de göreve gelmesinden birkaç ay sonra siyasi sansürü kaldırmış, ekonomik reform süreci başlatmış ve ülkenin Stalinist tarihini geride bırakmıştı.

20 Ağustos gecesi, Sovyetler Birliği, Polonya, Macaristan ve Bulgaristan askerleri Varşova Paktında müttefikleri olan Çekoslovakya'yı işgal etmişti. Dubcek, işgalden bir süre sonra istifa etmek zorunda kalmıştı. Sovyet askerleri 1991'e kadar ülkeyi terk etmemişti.1993 yılında bağımsızlığını kazanan ülke, 2016'da adını Çek Cumhuriyeti'nden Çekya'ya değiştirmişti. 

dpa/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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