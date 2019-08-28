Çekya 15 ülke vatandaşına seyahat yasağı getirdi

Çekya koronavirüs salgını nedeniyle Almanya'nın da aralarında olduğu 15 ülkenin vatandaşlarına seyahat yasağı getirdi. Başbakan Andrej Babis başkent Prag'da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Babis vatandaşlarına seyahat yasağı getirilen ülkeleri "riziko" ülkeleri olarak tanımladı. 15 ülke şöyle: Almanya, Fransa, İtalya, Büyük Britanya, İran, Çin, Güney Kore, İspanya, Avusturya, İsviçre, İsveç, Norveç, Hollanda, Belçika ve Danimarka. Babis Çekya'dan da söz konusu ülkelere seyahatlerin Çek vatandaşlarına yasaklandığını söyledi.

Çekya'da 30 gün süreyle Olağanüstü Hal ilan edildi. Bu kapsamda 30'dan fazla kişinin biraraya geldiği tüm etkinlik ve organizasyolar da yasaklandı. Ülkede restoranlar koronavirüsün yayılmasını önleme amacıyla akşam saat 8 ile sabah saat 6 saatleri arasında da kapalı kalacak.

Slovakya da hemen hemen tüm yabancı ülke vatandaşlarına seyahat yasağı uyguluyor. Slovakya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Peter Lazarov Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada sadece Polonya'nın uygulamadan muaf tutulduğunu ifade etti. Slovakya vatandaşları da bir tek Polonya'ya seyahat edilebilecek. Ülkedeki tüm uluslararası havalimanları, okullar, kültürel kuruluşlar ve eğlence mekanları da kapatıldı.

AFP / EC, TY

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