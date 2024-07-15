Çeşme'deki orman yangınında üç ölü, dört gözaltı

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangının bölgedeki bir evde yapılan tadilat çalışması kaynaklı olduğu ifade edildi. Yangından kaçmaya çalışan üç kişi ormanlık alanda hayatını kaybetti. Yangında hayatını kaybeden üç kişinin yörede yaşayan Hilmi Coşkunöz (40), Mesut Coşkunöz (38) ve Mine Elmas (35) olduğu belirlendi.

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın bölgesine gelen İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede incelemelerde bulunup görevlilerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından açıklama yapan Vali Elban, "Bir vatandaşımız bahçede çalışma yaparken otluk alana bir ateş sıçrıyor ve bölgenin çok rüzgarlı olması nedeniyle çok hızlı bir şekilde yayılmaya başlıyor. Çok süratli bir şekilde dört uçak, altı helikopter, 30 arazöz, dozer, itfaiye, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerimizle alanda hızlıca müdahale edildi. Yangın saat 14.30 itibariyle kontrol altına alınıp söndürüldü" dedi.

İzmir Valisi, "Bu sırada yangının tehdit edebileceği yerleşim yeri olarak iki yerleşke vardı. Biri sol tarafımızdaki iki büyük yazlık site. Hızlıca yangının oraya ulaşmaması için tedbir alındı ve tahliye edildi. Diğer taraftan da hemen yanımızda olan bölgede dört evde sekiz vatandaşımız yaşamını sürdürüyor. Hepsi de evlerinden çıkmışlardı zaten. Jandarmamız ve diğer ekiplerimiz beş vatandaşımızı hızlıca tahliye ettiler ama ekiplerimiz oraya ulaştığında üç vatandaşımız evlerini terk etmiş ve araziye kaçmışlardı. Ekiplerimiz aramasına ve takip etmesine rağmen sahada ne tarafa gittiklerini diğer vatandaşlarımız da bilmedikleri için kendilerine maalesef ulaşılamadı. Yangın tamamen söndürüldükten sonra üç vatandaşımızın hayatını kaybettiğini tespit ettik" diye ekledi.

Vali Elban, yangına ilişkin soruşturma kapsamında gerçekleştiriken gözaltılarla ilgili bilgi de verdi. Elban, "Çalışma yapan ve yangına sebebiyet veren dört kişi jandarmamız tarafından gözaltına alındı" dedi.

ANKA/CÖ,AÜ

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