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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluFotoğraf: Fatih Aktas/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

Çavuşoğlu'nun "uzlaşı" çıkışı Suriyeli muhalifleri kızdırdı

1 saat önce

Çavuşoğlu'nun Suriyeli muhaliflerle rejimin uzlaşması gerektiğini söylemesi, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde gerginliğe yol açtı. Protestolarda Türk bayrağı yakılmasına, Suriye Milli Ordusu'ndan tepki geldi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Esad rejimiyle muhalifler arasında siyasi uzlaşı sağlanması gerektiğini söylemesi, Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgede protestolara neden oldu.

Suriye'nin kuzeyinde, El Bab, Azez ve Cerablus dâhil bazı bölgelerde gece yarısı gerçekleştirilen küçük çaplı protestolarda Türkiye karşıtı sloganlar atıldı. AFP fotoğrafçısı, protestolarda bir Türk bayrağının da yakıldığını ve bölgede asılı bazı Türk bayraklarının indirildiğini aktardı.

AFP'nin haberine göre, El Bab, Afrin ve Cerablus dâhil Türkiye destekli güçlerin kontrolündeki kentlerde cuma namazı sonrası geniş katılımlı protestolar düzenlenmesi için çağrılar yapıldı. Heyet Tahrir Şam ve diğer muhalif grupların kontrolündeki İdlib vilayetinde de Türkiye ile Suriye arasındaki sınır kapılarında toplanılması için çağrılarda bulunulduğu bildirildi.

Sosyal medyada Suriyeli kullanıcılara ait hesaplarda, Azez ve El Bab'da bugün öğle saatlerinde yüzlerce kişinin katıldığı görülen gösterilere ilişkin fotoğraf ve videolar paylaşıldı.

"Türk bayrağını yakanlar cezalandırılacak"

Protestolarda Türk bayrağı yakılmasına, Azez ve Cerablus'un kontrolünü elinde bulunduran Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) tepki geldi.

Suriye Milli Ordusu 2'nci Kolordu Hamza Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir, "T. C. Dışişleri Bakanı açıklamaları sonrası provokatif eylemlere sebep olan kişiler Şanlı Türk bayrağını yakarak saygısızlık yapmıştır. Türk bayrağı mukaddestir. Ona el uzatan kişiler cezalandırılacaktır" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu'nun gündem yaratan açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün Ankara'daki 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nın son gününde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz, bunu hep söylüyoruz" demişti.

Ekim 2021'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Bağlantısızlar Toplantısı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile de ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdiğini açıklayan Çavuşoğlu, bu düşüncesini o görüşmede de aktardığını söyledi. Çavuşoğlu, "Orada da biraz önce söylediğim, bu ülkenin tek çıkar yolunun siyasi uzlaşı olduğunu... Teröristlerin temizlenmesi lazım. Kim olursa olsun, adı ne olursa olsun ama diğer taraftan muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında bir barışın olması gerektiğini, Türkiye olarak da böyle bir durumda buna destek olabileceğimizi de söyledik" ifadesini kullandı.

Dışişleri'nden yazılı yanıt

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından bugün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Suriye ihtilafına yaklaşımına ilişkin basında yer alan haberler hakkında yazılı açıklama yaptı.

"Türkiye, Suriye ihtilafının başından beri bu ülkedeki krize halkın meşru beklentileri doğrultusunda çözüm bulunması için en çok çaba harcayan ülke olmuştur" denilen açıklamada, "Bu çerçevede, Türkiye sahada ateşkesin muhafaza edilmesinde ve Astana ve Cenevre süreçleri vasıtasıyla Anayasa Komitesi'nin kurulmasında öncü rol oynamış, muhalefete ve Müzakere Heyetine siyasi süreçte tam destek vermiştir. Halihazırda, rejimin ayak sürümesi nedeniyle bu süreç ilerlememektedir. Sayın Bakanımızın dün ifade ettiği hususlar da buna işaret etmektedir" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Milyonlarca Suriyeliye geçici koruma sağlayan Türkiye, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşleri için uygun şartların hazırlanması ve ihtilafa BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında ortaya konulan yol haritası uyarınca çözüm bulunması yönündeki çabalara aktif katkısını sürdürmektedir. Türkiye, uluslararası toplumun tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde bu ihtilafa Suriye halkının beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü katkı sağlamaya devam edecektir" denildi.

DW,AFP/CÖ,BK

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