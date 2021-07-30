Çavuşoğlu'nun "Milletimiz cömerttir" sözlerine tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, devam eden orman yangınlarına ilişkin olarak "hesap açılacağını" söylemesi tepkiyle karşılandı. Bakan Çavuşoğlu'nun, Antalya Valiliği tarafından hesap açılacağını söyleyerek, "Milletimiz cömerttir. Elinden gelen desteği her zaman yapar" şeklindeki sözleri sonrasında Twitter üzerinden iban etiketi açılarak, tepkiler dile getirildi.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları öncesinde de, Kızılay, "Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza acil insani destek veriyor, umutları yeşertmek için seferberlik başlatıyoruz. Siz de el uzatın, ateşi birlikte söndürelim. YANGIN yaz 2868'e gönder 10 TL ile destek ver" şeklinde sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve destek istemişti.

Antalya Manavgat'taki yangın bölgesine giden Çavuşoğlu'nun sözleri üzerine açılan iban etiketi altında kısa sürede TT'de iki numaraya yükseldi.

Paylaşımlarda ağırlıklı olarak devletin vatandaşlardan para istemesi eleştiriliyor. Muhalafet partileri de "iktidar yine iban veriyor" eleştrisini yaptı.

İzmir Ödemiş'te yangın

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda da yangın çıkan yangın kontrol altına alındı. Ödemiş'teki yangının kontrol altına alındığını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter hesabından duyurdu.

Ödemiş'in Gölcük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, TSİ 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başlamış, bölgeye İzmir Orman Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter ve 5 arazöz, orman işçileriyle sevk edilmişti.

İzmir'in Kiraz ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saat içinde kontrol altına alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kiraz ilçesindeki yangının Orman Yangın Söndürme ekiplerinin çabasıyla söndürüldüğünü belirtti. Soyer, Ödemiş'teki yangına da "itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini" kaydetti.

DW,DHA/ GA, JD

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