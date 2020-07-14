Çavuşoğlu'nun açıkladığı gizli görüşme Atina'yı karıştırdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığın çözümü için Almanya arabuluculuğunda Berlin'de bir görüşme yapıldığını ifşa etmesi ortalığı karıştırdı.

Yunan "Kathimerini" gazetesinin Pazartesi günü yapıldığını belirttiği üçlü görüşme kamuoyundan gizli tutulmuş, Almanya’nın Ankara ile Atina arasında arabuluculuk yaptığına dair iddialar, Çavuşoğlu’nun söz konusu açıklamasına kadar resmen doğrulanmamıştı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis de geçen hafta, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bu konuda angaje olduğu söylentilerini yalanlamıştı.

Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Salı günü Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo ile Ankara’da yaptığı görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bazı Dışişleri Bakanlığı mensuplarının Berlin’e giderek, burada Alman ve Yunan yetkililerle bir üçlü toplantıya katıldığını ifade etmişti. "Demek ki istenirse diyalog olabiliyormuş" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, "Biz işbirliği ve paylaşıma varız. Ama tek taraflı yaptırıma karşıyız. Bunlara da boyun eğmeyiz" demişti.

Muhalefetten açıklama talebi

Çavuşoğlu'nun açıklaması sonrasında Yunanistan siyaseti hareketlendi. Ülkenin en büyük iki muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (Syriza) ve sosyal demokrat Kinal, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'den konu hakkında derhal açıklama talep etti.

Syriza’nın sözcüsü Aleksis Haritsis, partisinin radyo kanalı Sto Kokkino 105,5'e yaptığı açıklamada, görüşmeyle ilgili bilgiyi Türk Dışişleri Bakanının ağzından duymalarını eleştirerek Mitsotakis hükümetini olayların gerisinde kalmakla suçladı.

"Berlin'in arabulucuk faaliyetinin altı oyuldu"

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden "Kathimerini", Berlin’deki görüşmeye Almanya adına, Başbakan Merkel’in dış politika danışmanı Jan Hecker’in, Yunanistan’ı temsilen Başbakan Mitsotakis’in diplomasi danışmanı Eleni Sourani'nin ve Türkiye'den İbrahim Kalın’ın katıldığını bildirdi.

Gazete, Çavuşoğlu'nun ifşa etmesiyle Berlin'in arabuluculuk faaliyetinin altının oyulduğu ve başarı şansının azaldığı değerlendirmesinde bulundu. Gazetenin Alman kaynaklara dayandırdığı haberde, toplantıda Ankara ile Atina arasında 2016 yılında kesilen görüşmelerin yeniden başlaması için ön görüşmeler yürütülmesi teklifinin gündeme geldiği, bunun için Türkiye'nin Yunanistan üzerinden AB'ye sığınmacı akınıyla mücadeleyi artırması ve Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını durdurması ön koşulunun getirildiği, ancak İbrahim Kalın'ın özellikle ikinci koşula sıcak bakmadığı kaydedildi.

dpa / ET,BK

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