Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Şımarık çocuğunuza sahip çıkın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de izlediği politika ve söylemlerden dolayı isim vermeden Savunma Bakanı Panos Kammenos'a eleştiride bulundu.

Jandarma Sahil Güvenlik Akademisinde konuşan Çavuşoğlu, "Yunanistan'a da bir uyarı yapıyoruz. Sizin bir şımarık çocuğunuz var; Milli Savunma Bakanı'na öyle söylüyorlar. 'Bizim şımarık çocuğumuz' diyorlar. Şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim de güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını savunmaya devam etmesi gerektiğini söyleyen Dışişleri Bakanı, "Bugün Ege'de oldubittilere izin vermiyoruz. Hem meclisimizin kararını hatırlatıyoruz hem de sahil güvenliğimiz ve ilgili birimlerimiz dâhil deniz kuvvetlerimiz dâhil bazı olumsuz adımlar atıldığı zaman da gerekeni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Yaptığı uyarının "dostane" olduğunu belirten Çavuşoğlu, gerginliği artırıcı söylemlerin ya da "bir kayacığa ya da bir adacığa çıkmaya çalışmanın" Yunanistan'a fayda getirmeyeceğini kaydetti.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos

"Onları ezeriz" demişti

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Aralık ayı ortasında Türk uçaklarının Ege Denizi'ndeki uçuşlarını "hava sahası ihlali" olarak nitelendirmiş ve Bodrum açıklarındaki İleryoz Adası ziyareti sırasında "Eğer en küçük bir harekette bulunurlarsa onları ezeriz" demişti.

Kammenos ayrıca Kaş'tan sadece iki kilometre uzaktaki Meis Adası'nı da Noel öncesi ziyaret etmiş ve adanın etrafında münhasır ekonomik bölgenin ilan edileceğini söylemişti. Ege ve Akdeniz'deki Yunan adalarının karasuları sınırları ve münhasır ekonomik bölge konuları iki ülke arasında gerilim yaratıyor.

DW/ÇÖ,BK

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