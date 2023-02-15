Çavuşoğlu'ndan yabancı kurtarma ekipleriyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ülkelerine dönen bazı ekiplere yönelik haber ve sosyal medya paylaşımlarında "dezenformasyon" yapıldığını belirterek, iddiaları "çirkin iftira" olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak ve deprem bölgesinde görev yapan Boşnak arama kurtarma ekibini ziyaret etmek amacıyla Türkiye'ye gelen Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, deprem felaketinin ardından Türkiye'ye gelen uluslararası arama kurtarma ekiplerinden 12'sinin görev yaptıkları yerlerdeki çalışmalarının sona ermesi nedeniyle arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine döndüklerini söyledi.

Çavuşoğlu ülkelerine dönen bazı ekiplere yönelik haber ve sosyal medya paylaşımlarına "dezenformasyon" yapıldığı gerekçesiyle tepki gösterdi, iddiaları "çirkin iftira" olarak nitelendirdi.

Çavuşoğlu, "Bunların dönüşü ile ilgili bazı konularda olduğu gibi dezenformasyon yapılıyor. Bazıları için eşya alındı diye çirkin iftiralar atılıyor, bunlar da doğru değil. Bu ülkelere de ayıp ediyoruz, onlar iyi niyetleri ile gelmişler yardım ediyorlar" dedi.

"Bazı arama kurtarma ekipleri ile ilgili iftiralar atıldı" diye konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Maalesef bunları yapanların önemli bir kısmı kendi medyamız ve sosyal medya kullanıcılarımız. Bundan ne kar elde ediyorlar bilmiyorum ama bu ülkelere ayıp ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgelerine ilk andan itibaren hızla yardım ulaştırılamadığını belirten Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette her şey mükemmel değil. Yani ilk başta koordinasyonda eksiklik olabilir, bazı sıkıntılar olabilir ama kısa süre içinde sistem oturdu ve hepsi de diğer ülkelerden gelen ekipler Türkiye'den devlet kurumlarımız, AFAD, Jandarma, Kızılay vesaire, diğer taraftan Türkiye'deki arama kurtarma sivil kuruluşları, bunların hepsiyle dayanışma içerisinde bu çalışmalarını yaptılar, yapıyorlar bazıları bitirdi dönüyor. Biz hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz."

Çavuşoğlu afet bölgesindeki güncel arama kurtarma çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Sahada bulunan ülke sayısını 76, personel sayısını 7 bin 606 olarak açıklayan Çavuşoğlu, 2 ülkeden daha ekip göndermesinin beklendiğini kaydetti. Dışişleri Bakanı 712 personelin daha geleceğini vurguladı.

Ne oldu?

Türkiye'de hükümetin kontrolünde olmayan bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlere göre yabancı arama ve kurtarma ekipleri hükümete kriz yönetimiyle ilgili suçlamalarda bulundu ve enkazlara, altında canlı bulunmasına rağmen iş makineleri sokuldu. Haberlerde, yabancı kurtarma ekiplerinin bu nedenle Türkiye'den ayrılma kararı aldıkları iddiasına da yer verildi.

Türkiye'de arama kurtarma çalışmaları yaptıktan sonra ülkesine dönen İspanyol ekibi "Enkazlara iş makinesiyle müdahale edildiği" iddiasında bulunmuş, bu açıklamalar da bazı basın yayın organlarında yer almıştı.

Bazı yabancı arama kurtarma ekipleri ise güvenlik nedeniyle çalışmalarına ara verdiklerini açıklamıştı. Alman ekipleri ve Avusturya ordusuna bağlı arama kurtarma ekibi çalışma yürüttükleri bölgelerde silah sesleri duyulduğunu bildirmişti.

DW/TY,EC