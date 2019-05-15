Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması: Erteleme yok

Ankara, Rusya'dan alınacak S-400 hava savunma sisteminin teslimatının erteleneceği yönündeki iddiaları bir kez daha yalanladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda erteleme ya da başka durdurma gibi herhangi bir şey söz konusu değil. Gündemde de değil" dedi.

S-400'lerin F-35 savaş uçaklarına ve NATO sistemlerine tehdit oluşturabileceği uyarısında bulunan ABD'nin bu iddiası üzerine Türkiye'nin ortak bir çalışma grubu kurulmasını teklif ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Biz böyle bir çalışma grubu olacaksa ön şartsız bir şekilde bunu yürütmek, başlatmak isteriz" dedi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, söz konusu çalışma grubunun içinde NATO'nun da olması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Biz bu konuda kendimize güveniyoruz. O nedenle böyle bir yapıcı teklifte bulunduk. ABD de kendisine güveniyorsa daha önce de söylediğim gibi bu önerimizi kabul etmesi lazım" diye konuştu.

Ortak çalışma grubu konusunda Türkiye ile ABD arasında görüş alışverişinin devam ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Ertelemeyi niye biz konuşalım? Ertelemeyle bu sürecin bir ilgisi yok. Bu bitmiş bir anlaşmadır. Şu anda ertelemeyle ilgili konuyu konuşmanın zamanı da değil. Bu komisyon oturur, çalışır ve raporunu da hazırlar. Ondan sonra biz değerlendirmemizi yaparız. Bu ön şartlarla bir yere varmak mümkün değil" dedi.

Türkiye ile ABD arasındaki S-400 gerginliği

ABD uzun süredir Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunması sistemi almaması için baskı yapıyor. Washington, Ankara'nın Rusya'dan S-400 satın alması hâlinde Türkiye'nin F-35 programından çıkarılabileceği yönünde uyarıda bulunuyor. Son olarak ABD Temsilciler Meclisi'nin alt komitesi Salı günü, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının engellenmesini içeren bir tasarı sundu. Ankara ise Washington'ın uyarılarına karşın S-400'ler konusunda geri adım atmıyor. Hem Türk hem de Rus yetkililer, hava savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatının Temmuz ayında gerçekleşeceğini belirtiyor.

DW/CÖ,GA

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