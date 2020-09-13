 Çavuşoğlu′ndan Pelosi′ye ″ibretlik cehalet″ tepkisi | TÜRKİYE | DW | 25.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Çavuşoğlu'ndan Pelosi'ye "ibretlik cehalet" tepkisi

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat partili Başkanı Nancy Pelosi'nin Başkan Trump ile giriştikleri iç politik bir tartışmada "Burası Türkiye değil" demesine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan tepki geldi.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat partili Başkanı Nancy Pelosi

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat partili Başkanı Nancy Pelosi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi cahillikle suçladı. ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Donald Trump'ın seçimlere hile karıştırılacağı, sonuçların yargıda belirleneceği gibi ifadeleri iç politik tartışmalara yol açmış, Pelosi de Trump'ı otokrat liderlere hayran olmakla suçlayarak "Sayın Başkan! Kuzey Kore'de, Türkiye'de ya da Rusya'da değilsiniz. Burası bir demokrasi" demişti.

Pelosi'nin bu ifadesiyle ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, "İbretlik cehaletiyle Pelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz" yanıtını verdi.

Cumhuriyetçi Başkan Trump, seçimlere hile karıştırılabileceği yönündeki ifadeleriyle öne çıkmış, Beyaz Saray'da düzenlenen bir basın toplantısında "seçimler sonucunda barışçı bir görev değişimini kabul edip etmeyeceği" yönündeki bir soruya "Bakalım, göreceğiz" yanıtı vermişti. Bunun üzerine Demokratlar Trump'ı seçim sonuçlarını tanımayarak Amerikan demokrasisini baltalamaya çalışmakla suçlamıştı.

Yoğun tepkilerin ardından açıklama yapan Trump'ın sözcüsü, Başkan'ın "adil ve özgür" bir seçimin sonuçlarını kabul edeceğini, ancak çeşitli eyaletlerin seçmenlere oy pusulası gönderme sisteminde sorunlar bulunduğunu ifade etmişti.

Koronavirüs salgını nedeniyle 3 Kasım'daki Başkanlık seçimlerinde çok sayıda oy mektup yoluyla kullanılacak. Mektupla oy kullanımının manipülasyona kapı aralayacağını savunan Trump, özellikle Demokratların kendi seçmenlerini mektupla oy kullanmaya çağırdığına işaret ederek Demokratları kendisine karşı seçime hile karıştırma planı yapmakla suçluyor.

DW,AFP/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Çelik: Biden’ın sözleri darbeciliktir

AKP Sözcüsü Çelik, ABD’de Demokratların Başkan adayı Biden’ın Türkiye’ye ilişkin sözlerini "darbecilik" olarak nitelendirdi. Çelik, Biden’ın ifadelerine ilişkin muhalefetin tavrına da tepki gösterdi.  

Joe Biden'a hem iktidardan hem muhalefetten tepki

ABD’deki seçimlerde Demokratların başkan adayı Joe Biden’ın Türkiye’ye ilişkin açıklamaları büyük tepki topladı. Hem iktidar hem muhalefet Biden’a tepki gösterdi.  

ABD'li senatörler Türkiye'ye S-400 yaptırımı istedi

ABD’de bir Cumhuriyetçi ve bir Demokrat senatör Türkiye’ye S-400 savunma sistemleri nedeniyle yaptırım uygulanmasını istedi.  

Trump'ın Birliğin Durumu konuşmasında Pelosi krizi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Trump’ın "Birliğin Durumu" konuşmasının kopyasını yırtmasına Beyaz Saray'dan tepki geldi. Pelosi ise konuşmayı "Yalanlar Manifestosu" olarak nitelendirdi.  

Pelosi: Trump ulusal güvenliğimiz için bir tehdit

Görevden azil oylaması öncesinde konuşan Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Trump’ı ulusal güvenlik açısından bir tehdit olarak nitelendirdi ve azil soruşturması konusunda Trump’ın başka seçenek bırakmadığını söyledi.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Pelosi Trump'ın konuşmasını yırttı  

Benzer içerik

Gazastreifen Protest in Gaza, Great March of Return

Filistin'e Türkiye ve İran'dan destek 13.09.2020

İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararı alan Bahreyn'e tepki gösteren Filistin'e Türkiye ve İran'dan destek geldi. Her iki ülke de Bahreyn ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını kınadı.

Donald Trump Welcomes Turkish President Tayyip Erdogan To The White House

Trump Erdoğan ve Mitsotakis'le görüştü 27.08.2020

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’deki gerginlik devam ederken, ABD Başkanı Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis’le telefon görüşmesi yaparak diyalog çağrısında bulundu.

DW Interview | türkischer Aussenminister Mevlüt Çavuşoğlu über die Syrien-Offensive der Türkei

Çavuşoğlu: Biden haddini aşıyor 17.08.2020

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Demokratların başkan adayı Biden’ın Türkiye ile ilgili ifadelerini sert bir dille eleştirerek, Biden'ın açıklamalarının " diplomatik teamüllere" aykırı olduğunu söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Mithat Sancar

Kobani operasyonu: Çok sayıda HDP'li gözaltında

Düzenlenen Kobani operasyonlarında aralarında Ayhan Bilgen ve Sırrı Süreyya Önder'in de bulunduğu çok sayıda HDP'li gözaltına alındı. Operasyonlara tepki gösteren HDP Eş Genel Başkanı Sancar "Bu bir darbe planıdır" dedi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  