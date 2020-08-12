 Çavuşoğlu’ndan Fransa’ya Doğu Akdeniz tepkisi | TÜRKİYE | DW | 14.08.2020

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TÜRKİYE

Çavuşoğlu’ndan Fransa’ya Doğu Akdeniz tepkisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de askeri varlığını artıran Fransa’ya tepki gösterdi. Bakan, “Böyle kabadayılıkla bir yere varamazlar” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçreli mevkidaşı Ignazio Cassis ile ortak basın toplantısında Fransa'nın tutumuna tepki gösterdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçreli mevkidaşı Ignazio Cassis ile ortak basın toplantısında Fransa'nın tutumuna tepki gösterdi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara-Atina hattında Doğu Akdeniz’deki yetki alanı üzerinden yaşanan gerginlik nedeniyle bölgedeki askeri varlığını artıran ve Yunanistan ile ortak askeri deniz tatbikatı düzenleyen Fransa’yı uyardı.

Çavuşoğlu, İsviçre’nin başkenti Bern’de İsviçreli mevkidaşı Ignazio Cassis ile Cuma günü yaptığı ortak basın toplantısında, “Fransa'nın (Doğu Akdeniz'de) özellikle gerginliği arttıracak adımlardan kaçınması gerekiyor. Böyle kabadayılıkla bir yere varamazlar" dedi. Çavuşoğlu, Fransa’nın attığı bu adımların “Türkiye üzerine bir etkisinin olmayacağını” belirtti.

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Yunanistan ile Fransa Girit Adası açıklarında ortak deniz tatbikatına başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Doğu Akdeniz’de ülkesinin askeri varlığını artıracağını bildirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de devam eden deniz yetki alanı gerginliği nedeniyle bölgedeki askeri varlığını artıracağını söyledi.

GMF Başkan Yardımcısı Ian Lesser, "Eğer Türkiye ile Yunanistan arasında işler ters gidecek olursa, Türkiye’nin kendisini diplomatik olarak tamamıyla izole edilmiş bulacağı konusunda hiçbir şüphe yok" dedi.

AKP'nin kuruluş yıldönümünde konuşanErdoğan "Oruç Reis'e saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar" dedi. Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili mesajlar da verdi.

Doğu Akdeniz krizi AB’nin, Türkiye’ye karşı atılacak adımlarla ilgili çetin pazarlıklara sahne olmasına yol açtı. Üye ülkeler arasında, Türkiye’ye yönelik atılacak adımlar konusunda görüş ayrılığı var.

Doğu Akdeniz meselesinin de görüşüleceği AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde konuşan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği’nin (AB) “güvenilir bir örgüt olarak diyaloğu ve diplomasiyi desteklemesi” gerektiğinden bahsetti. AB’ye de bir çağrıda bulunan Çavuşoğlu, AB’nin Yunanistan’ı “şımartmak ve ona koşulsuz destek vermek yerine aklı selim düşünmeye davet etmesi” gerektiğini söyledi.  Türkiye’nin bölgede bir tırmanma istemediğini ifade eden Dışişleri Bakanı, “Yunanistan’ın da aklı selim davranması lazım” dedi.

Bölgede gerginliğin tırmandığını ve bunun sorumlusunun Yunanistan olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “(Yunanistan) İki gün önce akşam yaptığı gibi Oruç Reis gemimizi taciz etme girişimlerinde bulunmasın, bunun karşılığını alır. Biz her zaman diplomasiden yanayız, her zaman siyasi diyalogla barışçıl bir şekilde meselelerin halledilmesinden yanayız” dedi.

Kemal Reis ile Limnos fırkateynleri “çarpıştı”

Reuters haber ajansına konuşan Yunanlı bir savunma yetkilisi, Türk ile Yunan savaş gemilerinin Doğu Akdeniz’de “küçük bir çarpışma” yaşadıklarını belirtti. Yetkili bunun bir “kaza” olduğunu ifade etti.

Reuters’un haberine göre Türk donanmasına ait savaş gemileriyle birlikte Doğu Akdeniz’de hareket eden Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis’i takip eden Limnos adındaki Yunan fırkateyni, Kemal Reis ismindeki Türk fırkateyninin rotasına girdi ve kafa kafaya çarpışmamak için manevra yaptı ancak Yunan gemisinin başı Türk gemisinin geri tarafına çarptı.

Yetkili, Limnos fırkateyninin zarar görmediğini ifade ederken, geminin olaydan sonra Fransız-Yunan ortak tatbikatına katıldığını belirtti.

Türkiye'ye ait Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Türk Donanması'na ait savaş gemilerinin refakatinde, hafta başından bu yana Girit Adası ile AB üyesi Kıbrıs arasındaki sularda seyrediyor. Yunanistan, bu bölgenin kendi deniz yetki alanı içinde olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin “yasa dışı” olarak faaliyet gösterdiğini ifade ediyor ve Türk gemilerinin buradan çıkmasını talep ediyor. Ankara ise bu suçlamayı reddederek Oruç Reis'in faaliyetlerinin yasal olduğunu ve Türkiye’nin kendi kıta sahanlığı içerisinde hareket ettiğini belirtiyor.

DW,rtr/DÇÜ,EC,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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