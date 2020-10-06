 Çavuşoğlu′ndan Azerbaycan′a destek ziyareti | DÜNYA | DW | 06.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a destek ziyareti

Azerbaycan'a Ermenistan'la yaşanan çatışmalar nedeniyle bir destek ziyareti gerçekleştiren Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, uluslararası topluma da Azerbaycan için destek çağrısında bulundu.

default

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere gittiği Azerbaycan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Çavuşoğlu görüşmenin ardından Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile de bir araya geldi. İki bakan görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ nedeniyle yaşadığı çatışmaları ele aldı. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ve Türk halkının Azerbaycan ve Azerbaycan halkıyla dayanışmasını ve Azerbaycan'a desteğini göstermek için ülkeyi ziyaret ettiğini söyledi. 

Bakan Çavuşoğlu, "Sıkışan Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Gence'ye, Terter'e, Mingeçevir, Hızı ve Abşeron'a saldırıyor. Bu insanlık suçudur, savaş suçudur. 1949 Cenevre Sözleşmesi'nin ihlalidir. Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin göstergesidir" dedi.

"Yukarı Karabağ, Azerbaycan’ındır" diye konuşan Bakan Çavuşoğlu, uluslararası topluma çağrıda bulundu. Çavuşoğlu, "Biz Gürcistan’ın, Ukrayna’nın, Suriye’nin, Irak’ın toprak bütünlüğünü nasıl savunuyorsak Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü de aynı şekilde savunuyoruz. Bu konularda çifte standart olmaz, olmamalı, olamayacağını da kardeş Azerbaycan sahada ve masada  gösteriyor" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada Azerbaycan için uluslararası toplumdan destek isteyerek "Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine destek vermenin her onurlu devletin vazifesi olduğunu" söylemişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dün TRT'ye yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'da Ermeni milislerle yaşanan çatışmaların durdurulması için koşullarını sıralamıştı. Aliyev, Azerbaycan ordusunun Ermeni işgali altındaki bölgeleri geri aldığı bir dönemde salt ateşkes çağrılarının gerçekçi olmadığı mesajı vererek Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan geri çekileceğine dair ciddi garantiler verilmeden ateşkesin söz konusu olmayacağını belirtmişti.

DW, DHA / HT,HS

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türkiye’den Ermenistan’a kınama

Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence kentinde “sivil halkı hedef alan saldırılarını” kınadığını açıkladı. Azerbaycan Gence’de 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 4 sivilin de yaralandığını duyurdu.  

Aliyev: Ermenistan Karabağ'dan çıkış takvimi sunmalı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ateşkes için koşullarını sıraladı. Aliyev Ermenistan'dan işgal ettiği bölgelerden çıkış için somut takvim sunmasını, uluslararası toplumdan da garanti istedi.  

Ermenistan: Operasyonu Türk askerler yönetiyor

Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalarda Türk askeri yetkililerin Azerbaycan operasyonunu yönettiğini iddia etti. Azerbaycan ise en büyük ikinci kent Gence'nin topçu ateşine hedef olduğunu açıkladı.  

Benzer içerik

Türkei Mevlut Cavusoglu

Çavuşoğlu Azerbaycan'a gidiyor 06.10.2020

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Dağlık Karabağ krizi nedeniyle uluslararası toplumun odağında bulunan Azerbaycan'a bir çalışma ziyareti düzenleyecek.

Ilham Aliev

Aliyev: Ermenistan Karabağ'dan çıkış takvimi sunmalı 05.10.2020

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ateşkes için koşullarını sıraladı. Aliyev Ermenistan'dan işgal ettiği bölgelerden çıkış için somut takvim sunmasını, uluslararası toplumdan da garanti istedi.

Berg-Karabach Konflikt

Dağlık Karabağ için Rusya devrede 05.10.2020

Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde çatışmalar sürerken, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov Ermeni mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi yaptı. Lavrov, ateşkes çağrısında bulundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Kirgistan Ausschreitungen nach Parlamentswahl (Vladimir Pirogov/Reuters)

Kırgızistan'da seçim sonuçları iptal edildi

Kırgızistan Seçim Komisyonu, ülkedeki protestolar üzerine pazar günü yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını iptal etti.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  