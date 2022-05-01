  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi
İş insanı Osman Kavala
İş insanı Osman KavalaFotoğraf: Kerem Uzel/dpa/picture alliance
PolitikaTürkiye

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya: "Haddini bileceksin"

2 saat önce

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni çağırarak Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezasını protesto eden Almanya'ya Çavuşoğlu'ndan "İç işlerime karışamazsın, haddini bileceksin" tepkisi geldi.

https://www.dw.com/tr/%C3%A7avu%C5%9Fo%C4%9Flundan-almanyaya-kavala-tepkisi-haddini-bileceksin/a-61651569

İş insanı Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezası üzerine Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i Dışişleri Bakanlığına çağırarak bu kararı protesto eden Almanya'ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tepki geldi.

Antalya İl Başkanlığı Teşkilat İftarı'nda konuşan Çavuşoğlu, "Bizim Almanya'da 3,5 milyon vatandaşımız var, Türk var. Orada da Türklerle ilgili davalar, mahkûmiyetler oluyor. Aynı şekilde Türkiye'de de oluyor. Almanya kendi vatandaşı için benim büyükelçimi neden Dışişleri Bakanlığına çağırıyor, sebebi ne? Çünkü bunlar fonluyor, bunlar kullanıyorlar. Çünkü Türkiye'nin içine müdahale etmek için bu tür insanları kullanıyorlar, bundan. Biz de Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi gereğini yaptık. Alman Büyükelçisi'ni çağırdık bakanlığımıza hadlerini bildirdik. Bizim iç işlerimize karışamazsınız. Yani Almanya olarak benim iç işlerime karışamazsın, haddini bileceksin. Aynı şekilde Alman Büyükelçi'ye de Türk iç siyasetine müdahale etmemesi gerektiğini hatırlattık" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fotoğraf: Fatih Aktas/AA/picture alliance

Viyana Sözleşmesi ile büyükelçilerin görevlerinin sınırlarının çizildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "İşte o Viyana Sözleşmesi'ni bir kere aşmaya kalktılar, hepsini sınır dışı edecektik sonra geri adım attılar. Uyardık, bir daha tekrarlamayın diye. Ama görüyorsunuz içeride belli partilere talimat verip, onları dizayn etmeye çalışarak Türkiye'nin iç siyasetini yönetmeye çalışıyorlar. Siz Türk milletinden üstün değilsinizdir. Türkiye'de kararı Türk milleti verir" diye ekledi.

Büyükelçiler karşılıklı olarak çağrılmıştı

Almanya, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası nedeniyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı. Alman hükümetinin Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısını yineleyen Alman hükümeti, diğer Avrupa Birliği ülkelerine de benzer şekilde Türkiye hükümetine bu beklentinin iletilmesi çağrısında bulunmuştu.

Ardından Türkiye de Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'u Dışişleri Bakanlığına çağırarak "Türkiye'deki bir davayla ilgili, diplomatik teamüllere aykırı şekilde Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrılması ve söz konusu davanın ön plana çıkartılarak siyasileştirilmesini" kınamıştı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Büyükelçi Schulz'a, "bağımsız Türk yargısının vermiş olduğu mahkumiyet kararının hiçbir kurum, makam ve ülke tarafından sorgulanamayacağı, Türkiye'nin, anayasasının ve uluslararası yükümlülüklerinin bilincinde olan bir hukuk devleti olduğu, Türk yargısına ve siyasetine yönelik müdahale girişimlerinin reddedildiği" belirtilmişti. Schulz'a ayrıca, Viyana Sözleşmesi'nin içişlerine müdahale etmeme ilkesinin hatırlatıldığı belirtilmişti.

DW/CÖ,HT

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Claudia Roth

Claudia Roth: "Bu Erdoğan'ın Kavala’dan kişisel intikamıdır"

Claudia Roth: "Bu Erdoğan'ın Kavala’dan kişisel intikamıdır"

Gezi Davası kapsamında verilen ağır mahkumiyetler Almanya’da hala gündemde. Kültür Bakanı Roth, yargılamanın adil olmadığını, hakimlerin ülkücü çevrelerden olduğunu savundu.
İnsan Hakları
30 Nisan 2022

Osman Kavala: Gezi davası kararı AİHM'ye hakaret

Osman Kavala: Gezi davası kararı AİHM'ye hakaret

CHP milletvekili Utku Çakırözer; Silivri Cezaevi'ndeki Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay'ı ziyaret etti. Kavala, mahkemenin Gezi davası kararını, "AİHM'ye hakaret" diye yorumladı.
Politika
4 saat önce
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Bozdağ'dan Kavala tepkisi: Almanya kendine baksın

Bozdağ'dan Kavala tepkisi: Almanya kendine baksın

Adalet Bakanı Bozdağ, Kavala kararıyla ilgili Türk Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağıran Almanya'yı içişlerine müdahale ile suçlayarak kınadı. Almanya, Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.
Politika
29 Nisan 2022
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

1 Mayıs mitinginde Gezi tutuklularıyla dayanışma

Politika
11 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye

Yasakların gölgesinde 1 Mayıs

Yasakların gölgesinde 1 Mayıs

Politika
7 saat önce
Daha fazla Türkiye içeriği

Almanya

Almanya’da 1 Mayıs’a Ukrayna savaşı damgasını vurdu

Almanya’da 1 Mayıs’a Ukrayna savaşı damgasını vurdu

Politika
1 saat önce
Daha fazla Almanya içeriği

Avrupa

AeroVironment tarafından üretilien Switchblade tipi insansız hava aracı

SİHA'lar modern savaşa cephede yön veriyor

SİHA'lar modern savaşa cephede yön veriyor

Politika
8 saat önce
Daha fazla Avrupa içeriği
Ana sayfaya dön