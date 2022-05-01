Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya: "Haddini bileceksin"

İş insanı Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezası üzerine Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i Dışişleri Bakanlığına çağırarak bu kararı protesto eden Almanya'ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tepki geldi.

Antalya İl Başkanlığı Teşkilat İftarı'nda konuşan Çavuşoğlu, "Bizim Almanya'da 3,5 milyon vatandaşımız var, Türk var. Orada da Türklerle ilgili davalar, mahkûmiyetler oluyor. Aynı şekilde Türkiye'de de oluyor. Almanya kendi vatandaşı için benim büyükelçimi neden Dışişleri Bakanlığına çağırıyor, sebebi ne? Çünkü bunlar fonluyor, bunlar kullanıyorlar. Çünkü Türkiye'nin içine müdahale etmek için bu tür insanları kullanıyorlar, bundan. Biz de Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi gereğini yaptık. Alman Büyükelçisi'ni çağırdık bakanlığımıza hadlerini bildirdik. Bizim iç işlerimize karışamazsınız. Yani Almanya olarak benim iç işlerime karışamazsın, haddini bileceksin. Aynı şekilde Alman Büyükelçi'ye de Türk iç siyasetine müdahale etmemesi gerektiğini hatırlattık" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fotoğraf: Fatih Aktas/AA/picture alliance

Viyana Sözleşmesi ile büyükelçilerin görevlerinin sınırlarının çizildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "İşte o Viyana Sözleşmesi'ni bir kere aşmaya kalktılar, hepsini sınır dışı edecektik sonra geri adım attılar. Uyardık, bir daha tekrarlamayın diye. Ama görüyorsunuz içeride belli partilere talimat verip, onları dizayn etmeye çalışarak Türkiye'nin iç siyasetini yönetmeye çalışıyorlar. Siz Türk milletinden üstün değilsinizdir. Türkiye'de kararı Türk milleti verir" diye ekledi.

Büyükelçiler karşılıklı olarak çağrılmıştı

Almanya, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası nedeniyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı. Alman hükümetinin Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısını yineleyen Alman hükümeti, diğer Avrupa Birliği ülkelerine de benzer şekilde Türkiye hükümetine bu beklentinin iletilmesi çağrısında bulunmuştu.

Ardından Türkiye de Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'u Dışişleri Bakanlığına çağırarak "Türkiye'deki bir davayla ilgili, diplomatik teamüllere aykırı şekilde Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrılması ve söz konusu davanın ön plana çıkartılarak siyasileştirilmesini" kınamıştı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Büyükelçi Schulz'a, "bağımsız Türk yargısının vermiş olduğu mahkumiyet kararının hiçbir kurum, makam ve ülke tarafından sorgulanamayacağı, Türkiye'nin, anayasasının ve uluslararası yükümlülüklerinin bilincinde olan bir hukuk devleti olduğu, Türk yargısına ve siyasetine yönelik müdahale girişimlerinin reddedildiği" belirtilmişti. Schulz'a ayrıca, Viyana Sözleşmesi'nin içişlerine müdahale etmeme ilkesinin hatırlatıldığı belirtilmişti.

DW/CÖ,HT