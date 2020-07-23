Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya İrini eleştirisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Fayiz el-Sarac ile görüşmesinin ardından gazetecilerin Libya ziyareti ve görüşmelere ilişkin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'in Libya'daki silah ambargosu kararını denetlemek üzere Avrupa Birliği'nin Akdeniz'de başlattığı İrini operasyonunun taraflı olduğunu söyledi.

"Almanya'nın tarafsız ve objektif olması gerekiyor"

İrini operasyonu çerçevesinde Almanya'nın Libya açıklarına fırkateyn göndermesinin yanlış olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İrini operasyonu taraflı bir operasyon. Almanya, Berlin Konferansı'nın ev sahibi. Dolayısıyla Almanya'nın tarafsız ve objektif olması gerekiyor. Yani taraflı bir operasyona dahil olduğu zaman bu tarafsızlığını kaybeder. Dolayısıyla, Berlin Konferansı'nın da meşruiyeti ortadan kalkar. Burada, Fransa'nın baskısıyla Almanya gemi gönderdi. Onların da çok gönüllü olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, Libya'daki gelişmelerin Avrupa'ya ve Akdeniz'in kuzeyindeki ülkelere de yansıması nedeniyle Avrupa ülkelerinin Libya ile iş birliklerini güçlendirmesi gerektiğinin altını çizdi. Libya'yı düzensiz göç ile mücadele konusunda en iyi anlayabilecek ülkenin Türkiye olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Libya'nın içinde 800 binden fazla kaçak göçmen var. Bu konularda Libya'yı en iyi anlayabilecek ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla hem Libya'ya destek olmak gerekiyor, hem de Avrupa ülkeleriyle Libya arasında bu konuda bir iş birliğinin tesis edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, bu konuda Avrupa Birliği'nin tutumunu şu sözlerle eleştirdi: "AB'nin sözünde durmadığını, mutabakat olsa da bunu uygulamadığını unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla her iki tarafın yararına somut adımların atılması gerekiyor."

Libya'da halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için hızlı adımlar atılmasını öneren Çavuşoğlu, "Özellikle Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kontrolünde yaşayan halkın beklentileri var. Elektrik, su, temizlik, belediye ve toplu taşıma gibi temel ihtiyaçların acil karşılanması lazım" dedi.

"Masadan kaçan Hafter oldu"

Hafter'in diplomatik bir çözüm bulunması için oturulan masadan kaçan taraf olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bazı ülkelerin, Almanya'nın Berlin Konferansı marjında buraların silahtan arındırılması teklifi ortada. Tüm bu müzakereler devam ediyor. Bu konularda da görüş alışverişinde bulunduk. Şu anda masa deneniyor, yani diplomasi. Biz, bu masanın her zaman baş aktörü olduk. Yani gerek İstanbul'da, Moskova'da, Trablus'da, gerek diğer platformlarda, şimdi yaptığımız görüşmelerde. Ama masadan kaçan kim oldu? Hafter oldu" ifadelerine yer verdi.

DW / AI, EC

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