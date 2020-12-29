Çavuşoğlu: Yaptırımlar konusunda ABD ile çalışma grubu kurulacak

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yıl sonu basını bilgilendirme toplantısında, S-400 yaptırımları konusunda Türkiye ile ABD arasında teknik seviyede ortak çalışma grubu kurulacağını söyledi.

ABD ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, S-400'ler nedeniyle ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarınıuygulamaya başlamasını "siyasi olarak yanlış bir karar" olarak nitelendirdi. Çavuşoğlu, "Yaptırımın hafif ya da ağır olması önemli değil, her şeyden önce siyasi ve hukuki olarak yanlış bir karar. Egemenlik haklarımıza saldırıdır" dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın bile bu yaptırımları "yanlış" olarak değerlendirdiğini belirten Çavuşoğlu, bunun "müttefikliğe sığmayacağını" söyledi.

ABD ile ilişkilerde S-400'lerin hep gündemde olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "ABD yaptırım kararından sonra, daha önce bizim teklif ettiğimiz 'ortak çalışma grubu kuralım, sorunu kendi aramızda çözmeye çalışalım' teklifi şimdi ABD tarafından geldi. Biz tabiatıyla diyalogdan yana olduğumuz için 'evet' dedik ve uzmanlar düzeyinde görüşmeler başladı" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, toplantının kapalı bölümünde ise "ABD ile S-400 konusunda Ortak Çalışma Grubu kurulmadı. Teknik görüşmeler var" dedi. Çavuşoğlu, "Türkiye ile ABD makamları arasında yaptırımlar konusunda teknik seviyede bir Çalışma Grubu kurulacağını" söyledi.

DW,DHA/JD,TY

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