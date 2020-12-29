 Çavuşoğlu: Yaptırımlar konusunda ABD ile çalışma grubu kurulacak | TÜRKİYE | DW | 30.12.2020

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TÜRKİYE

Çavuşoğlu: Yaptırımlar konusunda ABD ile çalışma grubu kurulacak

S-400'ler konusunda ABD ile teknik görüşmelerin yapıldığını söyleyen Çavuşoğlu, yaptırımlar konusunda ise teknik seviyede bir çalışma grubu oluşturulacağını söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yıl sonu basını bilgilendirme toplantısında, S-400 yaptırımları konusunda Türkiye ile ABD arasında teknik seviyede ortak çalışma grubu kurulacağını söyledi. 

ABD ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, S-400'ler nedeniyle ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarınıuygulamaya başlamasını "siyasi olarak yanlış bir karar" olarak nitelendirdi. Çavuşoğlu, "Yaptırımın hafif ya da ağır olması önemli değil, her şeyden önce siyasi ve hukuki olarak yanlış bir karar. Egemenlik haklarımıza saldırıdır" dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın bile bu yaptırımları "yanlış" olarak değerlendirdiğini belirten Çavuşoğlu, bunun "müttefikliğe sığmayacağını" söyledi. 

ABD ile ilişkilerde S-400'lerin hep gündemde olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "ABD yaptırım kararından sonra, daha önce bizim teklif ettiğimiz 'ortak çalışma grubu kuralım, sorunu kendi aramızda çözmeye çalışalım' teklifi şimdi ABD tarafından geldi. Biz tabiatıyla diyalogdan yana olduğumuz için 'evet' dedik ve uzmanlar düzeyinde görüşmeler başladı" dedi. 

Bakan Çavuşoğlu, toplantının kapalı bölümünde ise "ABD ile S-400 konusunda Ortak Çalışma Grubu kurulmadı. Teknik görüşmeler var" dedi. Çavuşoğlu, "Türkiye ile ABD makamları arasında yaptırımlar konusunda teknik seviyede bir Çalışma Grubu kurulacağını" söyledi.

DW,DHA/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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S-400'lerin Türkiye'ye kazandırdığı ve kaybettirdikleri 

ABD’nin hasımları için öngördüğü CAATSA yaptırımlarının ilk kez bir NATO müttefikine, Türkiye’ye uygulaması ne anlama geliyor, olası sonuçları neler olabilir? Uzmanlar DW Türkçe’ye değerlendirdi:  

Erdoğan: Yaptırımlar egemenlik haklarımıza saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin CAATSA yaptırımlarını eleştirerek, amacın Türkiye'nin savunma sanayisinde başlattığı atılımların önünü kesmek ve Türkiye'yi bağımlı kılmak olduğunu savundu.  

Dört partiden ortak S-400 tepkisi

AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımını ortak bildiriyle "reddetti". Yaptırımları Milli Savunma Bakanlığı da kınadı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise ABD'li mevkidaşı Pompeo'yla görüştü.  

Stoltenberg'den ABD ve Türkiye'ye çözüm çağrısı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yaşanan durumdan dolayı üzgün olduğunu belirterek ittifak üyeleri Türkiye ve ABD'den S-400 krizine çözüm bulmalarını istedi.  

Trump'a S-400'ler için çalışma grubu teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Washington'ın karşı çıktığı S-400'ler konusunda çalışma grubu kurulmasını teklif etti.  

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