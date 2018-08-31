 Çavuşoğlu ve Maas’tan yakınlaşma mesajları | TÜRKİYE | DW | 05.09.2018

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TÜRKİYE

Çavuşoğlu ve Maas’tan yakınlaşma mesajları

Ankara’da bir araya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile Türk mevkidaşı Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin iyileştirilmesi yönünde mesajlar verdi. İki bakan, İdlib konusunda da kaygılarını dile getirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (sol), Alman mevkidaşı Heiko Maas'ı Ankara'da karşılıyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (sol), Alman mevkidaşı Heiko Maas'ı Ankara'da karşılıyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Heiko Maas, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi yönünde çalışmalarını sürdürecekleri mesajını verdi. Maas'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği iki günlük ziyaret kapsamında biraraya gelen iki bakan, bugün Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ve Almanya arasında geçen yıl tırmanan gerginliğe atıfta bulunarak, "İki ülke olarak keşke olmasaydı dediğimiz olaylar yaşadık. Ama şimdi ilişkilerimizi daha iyi bir noktaya getiriyoruz” dedi. Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerin bundan sonraki seyri birlikte atacağımız adımlara bağlı. Biz bu konuda samimiyiz” şeklinde konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas da Türkiye ziyaretinin önemine vurgu yaparak, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden iyileştirilmesini istediklerine işaret etti. Maas, "Federal hükümet olarak Türkiye ile ilişkilerimizin iyileştirilmesinde stratejik bir menfaatimiz var” şeklinde konuştu. Geçmişte "Almanya ile Türkiye ilişkilerinde yanlış anlaşmalar” olduğunu ifade eden Maas, yaptıkları görüşmelerde bunların dile getirildiğini söyledi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın Türkiye ziyareti öncesinde Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Türk hükümet kaynakları Almanya'dan mali yardım değil, yatırımların artırılmasını isteyeceklerini vurguladı. (05.09.2018)

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ı Türkiye ziyaretinde Suriye’den ikili ilişkilere dek zor bir gündem bekliyor. İşte Maas’ın ziyaretinin en önemli altı gündem maddesi. (04.09.2018)

Geride bırakılan kriz yılının ardından Almanya ile Türkiye arasında yakınlaşma adımları devam ediyor. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye ziyareti öncesinde Ankara ile yakınlaşma mesajları verdi. (05.09.2018)

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, İdlib’e yönelik askeri bir operasyon düzenlenmesi halinde insani bir felaket yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunarak, konuyu Türkiye’deki temaslarında da gündeme getireceğini açıkladı. (03.09.2018)

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Ankara’da yapacağı görüşmelerde Türkiye’deki tutuklu Alman vatandaşlarını gündeme getireceğini açıkladı. Maas bu vakaların çözümünün ilişkilerin normalleşmesi için şart olduğunu belirtti. (31.08.2018)

Tutuklu Alman vatandaşları

Maas, Türkiye ziyareti öncesinde Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının durumunu gündeme getireceğini açıklamıştı. Alman vatandaşı tutukluların durumu ve ilişkilerin normalleştirilmesinin ön şartının ne olduğuna ilişkin bir soruyu Maas, "Bu konuyu konuştuk, irtibatı devam ettireceğiz” sözleriyle yanıtladı. Bu soruya yanıt olarak "normalleşmenin şartı olmaz” diyen Çavuşoğlu ise konsolosluk konularında zaten görüştüklerini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu basın toplantısında ırkçılık konusunda da değindi. Çavuşoğlu Avrupa’da artan ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına işaret ederek, bu konuda birlikte mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi. Çavuşoğlu, “Özellikle Alman hükümetinin ve Maas’ın Avrupa’da artan ırkçılığa karşı duruşunu takdirle karşılıyoruz. Son zamanlarda Alman toplumunun ‘biz çoğunluktayız’ diyerek bu ırkçı akımlara karşı ortaya koyduğu kampanyayı takdirle karşılıyoruz ve bizim umutlarımızı artırıyor” şeklinde konuştu. 

İki bakan İdlib'i görüştü

İki bakanın görüşmesinde öne çıkan konulardan biri de Şam rejiminin Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’e düzenlenmesi muhtemel askeri operasyon oldu. İki bakan İdlib’e yönelik kaygılar konusunda benzer görüşleri dile getirdi. 
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib’deki son gelişmelere ilişkin bir soru üzerine, saldırı olasılığının ortaya çıktığı ilk günden bu yana Türkiye’nin saldırıyı engellemek için yoğun çaba gösterdiğini ifade etti. “Rejimin İdlib’e saldırmak isteği ve burayı ele geçirmek isteği açık” diyen Çavuşoğlu, rejimin garantörleri “Rusya ve İran ile temasları sürdürdüklerini” belirtti. 

“Buradaki radikal grupların çıkması gerektiği ya da ayrıştırılması konusunda hemfikiriz” diyen Çavuşoğlu, Rusya’nın İdlib’e yönelik saldırıyı “Bunların amacı İdlib’i ele geçirmek. Ciddi risk taşıyor. Her bakımdan bir felaket olur. Güvenlik bakımında da insani bakımdan da” sözleriyle değerlendirdi. 
Almanya ve Türkiye’nin Suriye konusundaki görüşlerinin örtüştüğüne işaret eden Çavuşoğlu, “Almanya’nın bu süreçte gösterdiği tavrın takdire şayan olduğunu” söyledi. 

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da basın toplantısında “Türkiye’nin büyük bir endişe ile sınırdaki gelişmeleri izlediğini” belirtti. Maas, Almanya’nın da endişelendiğini ve bölgede “öngörülmesi mümkün olmayan insani bir felaketin ortaya çıkabileceğini” söyledi. Türkiye’yi bu hafta Tahran’da yapılacak Suriye zirvesinde desteklediklerini belirten Maas, Türkiye’nin duruma müdahale etme konusunda başka ülkelerden daha fazla imkanı olabileceğini düşündüklerini ifade etti. Bakan Maas, Türkiye ile bu konuda görüşmeleri devam ettireceklerini vurguladı. 

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas (sol), Ankara'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştü

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas (sol), Ankara'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştü

Erdoğan tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Maas, Ankara temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ini (TBMM) de ziyaret ederek incelemelerde bulunan Maas, Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile de biraraya geldi.

Bakan Maas, yarın da Çavuşoğlu ile birlikte İstanbul'da Alman Lisesi'nin kuruluşunun 150'inci yıldönümü etkinliklerine katılacak.

Maas'tan Türkçe mesaj

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ankara’daki temasları öncesinde resmi Twitter hesabı üzerinden Türkçe olarak paylaştığı mesajlarda, "Türkiye'nin önemli bir partner” olduğunu vurgulayarak “ilişkilerimizin iyileştirilmesi için çok sıkı çalışmaya devam etmeliyiz” ifadesini kullanmıştı. 

DW/JD,DÇÜ
© Deutsche Welle Türkçe

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