Çavuşoğlu ve Lavrov'un gündemi İdlib

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki son durumu ele almak için Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Çavuşoğlu, bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelecek. Temasları öncesi Twitter'da yaptığı paylaşımda görüşmenin gündeminde "Suriye'de barış ve istikrarın tesisine yönelik ortak çabaların" olacağını duyurdu.

Görüşmeye ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada iki bakanın Suriye'deki soruna siyasi çözüm arayışlarını ele alacağı belirtildi. Gündemde olacak başlıklar arasında terörle mücadele, ticaret, ekonomik yatırımlar ve ikili ilişkiler sıralandı. Ziyarete ilişkin TRT'de yer alan haberde ise Çavuşoğlu'nun özellikle Esad güçlerinin operasyon hazırlığı yaptığı İdlib vilayetindeki durumu gündeme getirmeyi planladığı bildirildi.

Moskova'daki görüşme Lavrov ve Çavuşoğlu'nun bu yıl gerçekleştirdiği altıncı görüşme olacak. Son görüşme 14 Ağustos'ta Ankara'da yapılmıştı. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Çavuşoğlu, Türkiye'nin İdlib konusunda Türkiye'nin kaygılarını şu sözlerle dile getirmişti:

"Terörist var diye tüm bölgeyi bombalamak, sivilleri öldürmek felaket olur ve ciddi bir kriz yaratır."

Lavrov ise hafta başında İdlib konusunda yaptığı açıklamada bölgedeki muhaliflerden, vilayetin büyük bölümünü elinde tutan El Kaide bağlantılı gruplarla aralarına mesafe koyma çağrısı yapmıştı.

Lavrov'un gelecek hafta da Moskova'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr'le bir araya geleceği açıklandı. 29 Ağustos'taki görüşmede de Suriye'deki gelişmeler ve İdlib'deki durumun ele alınması bekleniyor.

İdlib'de son durum ne?

Rejim güçlerinin Suriye'deki silahlı muhaliflerin son kalesi olarak görülen İdlib'e yönelik operasyon hazırlığı son dönemde hız kazanmış durumda. Suriye ordusu bölgeye takviye güç göndermeyi sürdürürken İdlib'deki etkili gruplardan olası bir operasyon karşısında savaşacakları yönünde açıklama geldi. Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed el Golani, Suriye'nin diğer kesimlerinde yaşanılanın aksine muhalif grupların İdlib'de teslim olmayacağını, teslim olanların ise ihanet etmiş kabul edileceğini söyledi.

IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'ye ait olduğu öne sürülen ve Çarşamba günü yayınlanan ses kaydında da İdlib'den bahsedildi. Bağdadi, Rusya ve Suriye hükümetinin operasyon hazırlığı yaptığı İdlib'in düşmek üzere olduğu uyarısında bulundu.

Suriye ordusu ay başında helikopterle dağıtılan bildirilerle İdlib'de yaşayan sivilleri teslim olmaya çağırmıştı.

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Rejim güçlerinin Şam kırsalı ve Dera'da kontrolü sağlamasının ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, geçtiğimiz ay Rus haber ajansına verdiği röportajda, bir sonraki hedeflerinin İdlib olacağını açıklamıştı. 2017'de çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'de 12 gözlem noktası bulunan Türkiye ise rejim güçlerinin İdlib'e operasyon düzenlemesine karşı çıkıyor.

Birleşmiş Milletler, İdlib'e yönelik olası bir operasyonunun bölgede yaşayan 2.5 milyon kişiyi Türkiye sınırına göçe sürükleyebileceğinden endişe ediyor.

İdlib neden önemli?

2015 yılında Şam yönetiminin kontrolünden çıkan İdlib, Türkiye sınırına 45 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İdlib'in yaklaşık yüzde 60'ı, El Kaide'den ayrıldığını açıklayarak isim değiştiren El Nusra öncülüğündeki Heyet Tahrir Şam'ın kontrolünde bulunuyor.

İdlib; Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde yürütülen Astana görüşmelerinde varılan mutabakat çerçevesinde Suriye'de kurulan dört çatışmasızlık bölgesinden biri olma özelliğini taşıyor. İdlib, Suriye ordusunun kontrolüne alamadığı tek çatışmasızlık bölgesi konumunda.

DW,rtr/ÖA,CÖ

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