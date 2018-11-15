 Çavuşoğlu: Trump ″Gülen′in iadesi için çalışıyoruz″ dedi | TÜRKİYE | DW | 16.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Çavuşoğlu: Trump "Gülen'in iadesi için çalışıyoruz" dedi

Dışişleri Bakanı, G20 Zirvesi sırasında ABD Başkanı Trump'ın Erdoğan'la Gülen'in iadesi konusunu ele aldığını açıkladı. Çavuşoğlu'na göre Trump Erdoğan'a Gülen'in iadesi konusu üzerinde çalıştıklarını söyledi.

default

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Gülen'i iade etmeyi düşündüğünü söyledi. Katar'da düzenlenen Doha Forumu'nda konuşan Çavuşoğlu, Ankara'nın ABD'den iadesini istediği Fethullah Gülen konusuna değindi. Çavuşoğlu, Başkan Trump'ın Arjantin'deki G20 Zirvesi sırasında Erdoğan'a "Washington'ın Gülen ve diğer kişilerin iade edilmesi konusunda çalıştığını" söylediğini aktardı.

Türkiye 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin arkasında, Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen'in olduğunu iddia ediyor. 1999'dan beri ABD'de yaşayan Gülen, Ankara'nın iddialarını reddediyor. Türkiye, Gülen'in iadesi için gerekli hukuki kanıtların ABD makamlarına teslim edildiğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 21 Kasım'daki Washington ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Gülen dahil iadesini istediği 84 kişilik listeyi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a verdiğini söylemişti.

ABD Başkanı Trump ise 17 Kasım'da yaptğı açıklamada bir soru üzerine Gülen'in iadesinin gündemlerinde olmadığını açıklamıştı.

rtr/GY,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Çavuşoğlu 84 kişilik listeyi ABD'ye verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla iadelerini istediği 84 kişinin isimlerinin ABD'ye iletildiğini belirtti. (21.11.2018)  

Trump: Gülen'in iadesi gündemde değil

ABD Başkanı Trump, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili iddialara yönelik "Hayır gündemde değil" dedi. Trump, Erdoğan'la iyi geçindiklerini ve Ankara ile ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi. (17.11.2018)  

Gülen: İade konusunu çok ciddiye almıyorum

Türk makamlarının 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olmakla suçladığı Fethullah Gülen France 24 televizyonuna verdiği mülakatta Türkiye'ye iade edileceğine inanmadığını söyledi. (19.07.2017)  

ABD ile ilişkileri neler bekliyor?

Washington'la ilişkileri normalleştirmek için varılan mutabakat siyasetin gündeminde. CHP'ye göre ABD'nin Suriye politikasında değişiklik olmayacak. MHP ise YPG'ye silah desteğini kesme konusunda garanti istiyor. (16.02.2018)  

Benzer içerik

Fethullah Gulen

Kaşıkçı cinayetine karşılık Gülen’in iadesi iddiası 15.11.2018

Amerikan NBC News kanalı, Trump yönetiminin, Türkiye’nin Kaşıkçı cinayeti konusunda Suudi Arabistan’a yaptığı baskıyı hafifletmek üzere Fethullah Gülen’in iadesi için yasal yolları soruşturduğunu bildirdi.

Türkei Fethullah Gülen

ABD Dışişleri'nden Gülen açıklaması 16.11.2018

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan üzerindeki baskısını hafifletmek için Gülen'in iadesi ile ilgili yasal yolları soruşturduğu haberlerini yalanladı.

USA Michael Flynn

ABD'li savcı: Flynn Türkiye konusunda da yalan söyledi 05.12.2018

ABD'de savcılık, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'in, Rusya konusundaki yalan ifadelerine karşın hapis cezası almamasını talep etti. Savcılık, Flynn'in Türkiye konusunda da yalan söylediğini bildirdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild Justiz Gericht Richterhammer (picture alliance/imageBROKER)

Romanya'dan Türkiye'nin iade talebine ret

Türkiye'nin Zaman gazetesi Romanya bürosu çalışanı Kamil Demirkaya için iade talebi Bükreş mahkemesince reddedildi. Mahkeme iade için hukuki gerekçeler bulunmadığına hükmetti. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'teki seçimlerde 17 kadın Meclis'e girdi. Türkiye o dönem meclisteki kadın oranıyla dünyada ikinci sıradaydı. Şimdi ise 118. sırada. 